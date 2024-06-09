Ευρωεκλογές 2024: Στις 20:20, αντί για τις 21:00, η πρώτη ασφαλής εκτίμηση για το αποτέλεσμα

Σαράντα λεπτά νωρίτερα σε σχέση με τις εκτιμήσεις πριν από τις εκλογές, αναμένεται να ανακοινωθεί το πρώτο ασφαλές αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στελέχη της Singular Logic, λόγω της μεγάλης αποχής, αντί για τις 21:00, η εκτίμηση για το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται για τις 20:20 ή και νωρίτερα.

Τις σχετικές ανακοινώσεις θα κάνει από το υπουργείο Εσωτερικών ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Δημήτρης Μπακάκος.

Πηγή: skai.gr

