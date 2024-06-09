Στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η πατρίδα μας έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ σήμερα το βράδυ να προκύψει ισχυρή, σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση που θα είναι η επόμενη δυνατή κυβερνητική επιλογή απέναντι σε μία κυβέρνηση ασυδοσίας και αλαζονείας, που περιφρονεί τα μεγάλα καθημερινά προβλήματα του ελληνικού λαού», δήλωσε αμέσως μετά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

«Θέλω να σκεφτεί κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας, τα 10 χρόνια της οικονομικής κρίσης ποιος επέβαλλε τη σκληρή λιτότητα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και ποιες δυνάμεις στήριξαν τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη. Τη λιτότητα επέβαλλε το κόμμα που εκπροσωπεί η ΝΔ, το ΕΛΚ» και απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ .« Σας ζητώ να μας εμπιστευτείτε και είμαστε σίγουροι ότι δεν θα σας απογοητεύσουμε», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

