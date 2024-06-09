Η ΝΔ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με υψηλό 31%, ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος με υψηλό 17,2%, και το ΠΑΣΟΚ τρίτο με υψηλό 14,5% σύμφωνα με τα ευρήματα του τελικού exit poll του ΣΚΑΪ και της Pulse για τις ευρωεκλογές 2024. Προβληματίζει πάντως, το υψηλό ποσοστό αποχής.

ΝΔ: 27 με 31% - Επτά έδρες

ΣΥΡΙΖΑ: 13,8% με 17,2% - Τέσσερις έδρες

ΠΑΣΟΚ 11,5% με 14,5% - Τρεις έδρες

ΚΚΕ: 8,4% με 10,8% - Δύο με τρεις έδρες

Ελληνική Λύση: 8,4% - 10,8% - Δύο με τρεις έδρες

Νίκη: 3,3% με 5,3% - Μια έδρα

Πλεύση Ελευθερίας: 2,6% με 4,6% - Μία έδρα

ΜέΡΑ 25: 1,5% με 2,9%

Νέα Αριστερά: 1,5% με 2,9%

Φωνή Λογικής: 2,2% με 3,6% - 0 με 1 έδρα

Δημοκράτες: 0,9% με 1,9%

Πατριώτες: 0,9% με 2,3%

Κόσμος: 0,5% με 1,5%

Άλλο: 3,6% με 5,6%



Σημειώνεται ότι η ενσωμάτωση των στοιχείων θα συνεχίζεται, και γύρω στις 20:40 αναμένεται σαφέστερη εικόνα, τουλάχιστον για τα πρώτα πέντε κόμματα.

Περίπου δύο ώρες αργότερα, στις 23:00 προβλέπεται να υπάρχει πιο σαφής εικόνα σχετικά με το ποια από τα μικρότερα κόμματα θα περάσουν το απαιτούμενο όριο και θα εξασφαλίσουν μία έδρα στην Ευρωβουλή, αν και ίσως να μην έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα το τοπίο.

Το προηγούμενο exit poll

Η ΝΔ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με υψηλό 32%, ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος με υψηλό 18,2%, και το ΠΑΣΟΚ τρίτο με υψηλό 13,9% σύμφωνα με τα ευρήματα του exit poll του ΣΚΑΪ και της Pulse για τις ευρωεκλογές 2024.

Ειδικότερα (εκτιμώμενο εύρος ποσοστού και έδρες):

ΝΔ: 28 με 32% - Έδρες: 7 με 8

ΣΥΡΙΖΑ: 15,2% με 18,2% - Έδρες: 4

ΠΑΣΟΚ: 10,9% με 13,9% - Έδρες: 3

ΚΚΕ: 7,9% με 10,3% - Έδρες: 2

Ελληνική Λύση: 7,6% με 10% - Έδρες: 2

Νίκη: 2,9% με 4,9% - Έδρα: 1

Πλεύση Ελευθερίας: 2,6% με 4,6% - Έδρα: 1

ΜέΡΑ25: 2% με 3,4% - Έδρα 0-1

Νέα Αριστερά: 1,3% με 2,7%

Φωνή Λογικής: 2,2% με 3,6% - Έδρα: 0-1

Δημοκράτες: 0,7% με 1,7%

Πατριώτες: 1,4 με 2,8%

Κόσμος: 0,5% με 1,5%



Στο 32,9% ανερχόταν η συμμετοχή στις ευρωεκλογές μέχρι τις 17:30, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση. Συγκριτικά στις εθνικές εκλογές της 23ης Ιουνίου ήταν στο 48,6%.

Πηγή: skai.gr

