Στην πρώτη αντίδραση μετά την ανακοίνωση των exit polls για τις ευρωεκλογές, πηγές της Νέας Αριστεράς αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα της συμμετοχής καταδεικνύουν τη βαθιά κρίση που διέρχεται το πολιτικό σύστημα που οδηγεί στην άνοδο της ακροδεξιάς.

«Η τεράστια αποχή επιβεβαιώνει ότι το πολιτικό σύστημα διέρχεται βαθιά κρίση και αυτό οδηγεί στην άνοδο της ακροδεξιάς. Η κρίση αυτή πλήττει και την Αριστερά από την οποία η Νέα Αριστερά δεν εξαιρείται. Αναμένουμε το τελικό αποτέλεσμα της κάλπης» τονίζουν οι πηγές της Νέας Αριστεράς.

«Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει τον αγώνα της, ιδρύθηκε στη βάση αξιών και αρχών. Δεν ήταν μια ευκαιριακή επιλογή. Η μάχη απέναντι στην κυριαρχία της δεξιάς και της ακροδεξιάς θα συνεχιστεί όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα» προσθέτουν.



Πηγή: skai.gr

