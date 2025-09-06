Ως κοινό πεδίο διακομματικής συναίνεσης έθεσε μέσα από την ομιλία του στην 89η ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη μεταρρύθμιση για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, απευθύνοντας δημόσια πρόσκληση στις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν προτάσεις στον Εθνικό Διάλογο που εγκαινιάζει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Με διάθεση συνεννόησης, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «πρέπει να μπορούμε κάπου να συναντιόμαστε», χαρακτηρίζοντας «πολιτικό καθήκον» την πρωτοβουλία διαλόγου. Αναφερόμενος στη φράση του Παύλου Μπακογιάννη «αν γκρεμίζονται οι γέφυρες, τότε κανείς δεν θα μπορεί να γυρίσει πίσω», γνωστοποίησε ότι η μεταρρύθμιση θα εφαρμοστεί για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Γ΄ Γυμνασίου από τη νέα χρονιά, με στόχο την αποσύνδεση της εκπαίδευσης από την έντονη πίεση των εξετάσεων.

Σημειώνεται ότι η κ. Ζαχαράκη παρουσίασε στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων τους βασικούς άξονες του σχεδίου για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διευκρινίζοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή για τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ από το σχολικό έτος 2029–2030, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος προσαρμογής.

Οι στόχοι

Το Εθνικό Απολυτήριο στοχεύει στην αποκατάσταση του αυτόνομου παιδαγωγικού ρόλου του Λυκείου, μετατοπίζοντας το βάρος από τις εξετάσεις στην καλλιέργεια γνώσης, δεξιοτήτων και αυτογνωσίας. Επιδιώκεται συνεπής μαθητική πορεία και ουσιαστική αξιολόγηση, ενισχύοντας παράλληλα την αξιοπιστία, την κοινωνική διάσταση και την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Η μεταρρύθμιση αφορά κάθε χρόνο 230.000 μαθητές, 23.500 εκπαιδευτικούς, χιλιάδες οικογένειες, τα πανεπιστήμια και την αγορά εργασίας.

Βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

εμπιστοσύνη στο Λύκειο ως αυτόνομη μορφωτική βαθμίδα

δίκαιη και διαφανής αξιολόγηση

ομαλή μετάβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

