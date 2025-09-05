Σ. Ζαχαράκη: «Το δημόσιο σχολείο και τα πανεπιστήμια κάνουν ήδη άλμα» - Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ελληνικής Κυβέρνησης και OpenAI για την εισαγωγή εργαλείων TN στην εκπαίδευση

Με πυξίδα τη ψηφιακή καινοτομία στην εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «AI in Schools: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση», όπου υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης, της OpenAI και του Ιδρύματος Ωνάση. Στόχος του προγράμματος είναι η πιλοτική εισαγωγή τεχνητής νοημοσύνης στα δημόσια σχολεία της χώρας, με σκοπό την ενίσχυση των μαθητών στη γνώση και την κριτική σκέψη, μέσω σύγχρονων, εξατομικευμένων μεθόδων διδασκαλίας.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, άνοιξε τη συζήτηση, θέτοντας ως προτεραιότητα τη στήριξη των μαθητών και την αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών. Όπως τόνισε, «ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, να δώσουμε στους μαθητές τα φτερά της γνώσης και της κριτικής σκέψης, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη που τους ενδυναμώνει». Παράλληλα, συζήτησε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον CEO της OpenAI, Sam Altman, ενώ ανέδειξε και τις εμπειρίες καθηγητών και μαθητών με τις νέες τεχνολογίες μέσα στη σχολική αίθουσα.

Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές καινοτομίες

Η κ. Ζαχαράκη επεσήμανε τη συνεχή δέσμευση του εκπαιδευτικού συστήματος στην υιοθέτηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων, επισημαίνοντας πως χιλιάδες διαδραστικοί πίνακες και κιτ ρομποτικής έχουν ενταχθεί στις σχολικές τάξεις. Εξίσου σημαντική κρίνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και η έναρξη εξειδικευμένων προγραμμάτων για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη διδασκαλία.

Η Υπουργός τόνισε τις πολυεπίπεδες συνέργειες του υπουργείου, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Ιδρύματος Ωνάση: «Πραγματοποιήσαμε ημέρες διαλόγου με πάνω από 3.000 εκπαιδευτικούς για τις ηθικές και παιδαγωγικές διαστάσεις της ΤΝ. Διοργανώσαμε Φεστιβάλ AI ανοιχτό για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, επιμορφώσαμε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς στη δημιουργική ενσωμάτωση της ΤΝ στη διδασκαλία και προωθήσαμε τη μετάφραση και διανομή των οδηγών UNESCO και ΕΕ για την ηθική χρήση της AI». Αξιοσημείωτη είναι και η ενίσχυση της κουλτούρας διάκρισης, με μαθητές να επιστρέφουν με διεθνείς διακρίσεις σε διαγωνισμούς τεχνητής νοημοσύνης.

Μελλοντικοί στόχοι και ψηφιακές υποδομές

Η στρατηγική της κυβέρνησης περιλαμβάνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω προγραμμάτων σπουδών με διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα και χιλιάδες ανοικτούς ψηφιακούς πόρους. Παράλληλα, αναπτύσσεται ψηφιακός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή, ενώ σχεδιάζονται εκπαιδευτικά εργαλεία με 3D ολογράμματα και πλατφόρμες επαγγελματικής καθοδήγησης βασισμένες στη μηχανική μάθηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία των πρώτων 13 Κέντρων Καινοτομίας σε όλη τη χώρα.

Ο ρόλος του Ιδρύματος Ωνάση και της OpenAI

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου, χαρακτήρισε τη συνεργασία ως «κομβική στιγμή για την εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα» και ορόσημο, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του Ιδρύματος. Όπως ανέφερε, η πειραματική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης θα ξεκινήσει άμεσα σε 20 δημόσια γυμνάσια, ανάμεσά τους και τα πρώτα δημόσια Ωνάσεια σχολεία. «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι που θα υπάρξει στο μέλλον. Είναι ήδη εδώ, είναι παντού, είτε το θέλουμε είτε όχι», επεσήμανε, τονίζοντας τη σημασία της διαμόρφωσης του μέλλοντος της εκπαίδευσης από τους ίδιους τους συντελεστές της.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer της OpenAI, εξήρε την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, σημειώνοντας πως «το γεγονός ότι έχετε ξεχωριστό Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής είναι κάτι μοναδικό στον κόσμο». Επεσήμανε τη σημασία της πιλοτικής εισόδου της ΤΝ σε σχολεία, την υποστήριξη του AI literacy για μαθητές και καθηγητές και τη διασύνδεση εκπαίδευσης και καινοτομίας με start-ups. Οραματίζεται, μάλιστα, ότι σε πέντε χρόνια η Ελλάδα θα διαθέτει ένα εκπαιδευτικό σύστημα-πρότυπο στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο καθημερινό σχολικό περιβάλλον

Καθηγητές και μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως ο κ. Γιώργος Αραμπατζής και η μαθήτρια Άντα Κατσάνα από το Πειραματικό Λύκειο του ΠΑΜΑΚ, αναδεικνύουν την άμεση επίδραση της ΤΝ στην εμπειρία της τάξης. Σύμφωνα με τον κ. Αραμπατζή, η τεχνολογία αυτή αλλάζει ριζικά τον τρόπο διδασκαλίας, «καθιστώντας τον εκπαιδευτικό αρωγό και τον μαθητή αυτόνομο με έναν προσωπικό ψηφιακό βοηθό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του». Η κ. Κατσάνα επιβεβαιώνει ότι η ΤΝ αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, προσφέροντας υποστήριξη στη μελέτη και τη διαχείριση της ύλης.



Τη συντονιστική ευθύνη της εκδήλωσης είχε ο Βασίλης Κουτσούμπας, Σύμβουλος Ψηφιακής Πολιτικής & Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στο γραφείο του Πρωθυπουργού.

Σμαρώ Αβραμίδου

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.