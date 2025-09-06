Λογαριασμός
Live η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ

Στα οικονομικά μέτρα για το 2026 και τις μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030 κινείται η ομιλία του πρωθυπουργού

Μητσοτάκης ΔΕΘ

Στο βήμα της ΔΕΘ βρίσκεται αυτήν την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός κινείται στην ομιλία του σε δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη αφορά κυρίως στα οικονομικά μέτρα για το 2026 και η δεύτερη σε μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν με ορίζοντα το 2030.

Πρόκειται για μεγάλες μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζοντα της τετραετίας και για αυτό, όπως θα πει, απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις.

