Σκληρή δήλωση σε βάρος της Αθήνας από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την ελληνική στάση στο θέμα της Ουκρανίας. Σε δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, τις οποίες δημοσιεύει στη σελίδα της στο Facebook η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «με την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (σ.σ. στην Ουκρανία) η Ελλάδα διέκοψε τη συνεργασία της με τη Ρωσία, η οποία είχε οικοδομηθεί κατά τη διάρκεια πολλών δεκαετιών. Διαλύθηκε ένα ολόκληρο φάσμα της ρωσο-ελληνικής συνεργασίας, από την πολιτική και την οικονομία έως τον πολιτισμό και τα ανθρωπιστικά ζητήματα».

«Συνεχίζουμε να ακούμε τις επιθετικές αντιρωσικές δηλώσεις και αβάσιμες ρωσοφοβικές κατηγορίες εναντίον μας» πρόσθεσε ο Σεργκέι Λαβρόφ και τόνισε ότι «η Ρωσία δεν θα επέτρεπε ποτέ κάτι παρόμοιο εις βάρος της Ελλάδας».

Η δήλωση Λαβρόφ έρχεται ως απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με φερόμενη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου με τη Ρωσία».

Στην απάντησή του ο Σεργκέι Λαβρόφ μιλά για «νεοφιλελεύθερο ολοκληρωτισμό που βασιλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και κάνει αναφορά στον ελληνικό πληθυσμό που ζει σε ρωσικά εδάφη λέγοντας: «Όμως η Αθήνα δεν τους σκέφτηκε. Δεν έλαβε υπόψη ότι εκεί ζουν τα αδέρφια τους που διατηρούν σχέσεις με την Ελλάδα, έχουν συγγενείς εκεί, και ότι οι ενέργειες της Αθήνας τους προκαλούν έναν κολοσσιαίο αριθμό όχι μόνο προβλημάτων, αλλά και άμεσων απειλών για τη ζωή και την υγεία τους».

Η ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα με τις δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ:

«Απορίας άξια η αναφορά σε δηλώσεις του 2022»

«Είναι απορίας άξιον γιατί η ρωσική πλευρά επέλεξε να αναφερθεί σε μια δήλωση του πρωθυπουργού που έγινε το 2022, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου με αντικείμενο τα αποτελέσματα των ρωσικών διπλωματικών δραστηριοτήτων το 2025» σχολίαζαν στο skai.gr αρμόδιες πηγές, οι οποίες σημείωναν ότι η ελληνική πλευρά είχε κάνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη δήλωση.

Μιλώντας εξάλλου στο skai.gr ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος για την εν λόγω εξέλιξη, σημείωσε: «Η μόνη μας διαφορά με τη Ρωσία είναι η εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Κανείς δεν μπορεί να αναιρέσει ότι μάς συνδέουν παραδοσιακοί και ιστορικοί δεσμοί με τη Ρωσία εδώ και αιώνες. Όμως η εισβολή σε μια τρίτη χώρα είναι αναμφίβολα μια ενέργεια, η οποία αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και που δεν θα μπορούσε να είναι αποδεκτή, ειδικά από μια χώρα σαν την Ελλάδα, που έχει ευαισθησία με τις εισβολές σε ανεξάρτητες τρίτες χώρες λόγω της Κύπρου. Ευελπιστούμε πως κάποια στιγμή θα σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία».

Η δήλωση του πρωθυπουργού είχε γίνει στο πλαίσιο συνέντευξης στο Bloomberg το 2022.Απαντώντας στις κατηγορίες της Τουρκίας, η οποία κατηγορούσε την Ελλάδα για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» στο ζήτημα της μετανάστευσης, ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφέρει: «Γενικά έχουμε δει ένα κρεσέντο τουρκικής ρητορικής κατά της Ελλάδας που είναι προφανώς απαράδεκτο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που έχει επισημανθεί προς την Τουρκία από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τις ΗΠΑ. Δεν χρειαζόμαστε άλλη πηγή γεωπολιτικής αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο όταν διεξάγουμε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.