Διπλωματικές πηγές: Την Παρασκευή συνάντηση Γεραπετρίτη- Φιντάν

Το πρωί της Παρασκευής στις 10:30 π.μ. θα υποδεχτεί ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τον Τούρκο ομόλογό του Hakan Fidan στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Aρχικά θα λάβει χώρα κατ΄ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών. Μετά το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών θα υπάρξουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο περί ώρας 12:30 μ.μ. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί γεύμα εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

