Ο νέος γύρος των συναντήσεων για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (Μ.Ο.Ε.) μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής αντιπροσωπείας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 6 Νοεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη.

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το υπουργείο Εθνικής 'Άμυνας της Τουρκίας.

Οι αντιπροσωπείες αποτελούνταν από πρέσβεις, υψηλόβαθμους στρατιωτικούς και άλλους αξιωματούχους και από τις δύο πλευρές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα δύο μέρη έκαναν ανασκόπηση των προγραμματισμένων για το 2024 ΜΟΕ και συζήτησαν την υλοποίηση των αμοιβαία συμφωνημένων δραστηριοτήτων ΜΟΕ για το 2025.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα.

Η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.