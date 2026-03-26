Επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στο πλαίσιο της διαρκούς ενδυνάμωσης των στρατηγικών σχέσεων των δύο χωρών. Η επίσκεψη στο Κάιρο θα λάβει χώρα από την Παρασκευή 27 Μαρτίου έως τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026. Στόχος είναι η περαιτέρω σύσφιξη των κοινοβουλευτικών δεσμών και η ανάδειξη της κοινής στρατηγικής συμπόρευσης των δύο κρατών ως εγγυητών της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, εν μέσω των κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει σημαντικές επαφές με την πολιτική ηγεσία της Αιγύπτου, ενημέρωση για εμβληματικά αναπτυξιακά έργα, καθώς και συναντήσεις με την ελληνική ομογένεια.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο της επίσκεψης βρίσκεται η συνάντηση του κ. Ν. Κακλαμάνη με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, κ. Hisham Badawi, όπου οι δύο αντιπροσωπείες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των δύο νομοθετικών σωμάτων.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Βουλής θα ενημερωθεί για τη σύγχρονη αναπτυξιακή πορεία της χώρας μέσω ειδικής παρουσίασης στη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα, όπου θα επισκεφθεί εμβληματικά έργα υποδομής και πολιτισμού, όπως ο Καθεδρικός Ναός της Γεννήσεως του Χριστού και το συγκρότημα «City of Culture and Arts».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επαφή με το ελληνικό στοιχείο της Αιγύπτου, καθώς ο κ. Ν. Κακλαμάνης θα επισκεφθεί το Σπετσεροπούλειο Μέγαρο στην Ηλιούπολη του Καΐρου στην Αίγυπτο, για να συναντηθεί με τη διοίκηση της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, καθώς και με εκπαιδευτικούς και μαθητές των ιστορικών ελληνικών σχολείων, της Αχιλλοπουλείου και της Αμπετείου Σχολής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, δράσεις υψηλού συμβολισμού και πολιτιστικού περιεχομένου, με επισκέψεις στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM), καθώς και τον αρχαιολογικό χώρο των Πυραμίδων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

