Τη χρηματοδότηση της αγοράς φυσικού αερίου, ώστε να υποχωρήσει το αυξανόμενο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει προκύψει λόγω του πολέμου, ζήτησε με επιστολή του προς τους Επιτρόπους Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και Οικονομικών, Πιορτ Σεράφιν και Βλάντις Ντομπρόβσκις, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς.

Ο κ. Αυτιάς επισημαίνει ότι η παρέμβαση της Κομισιόν πρέπει να είναι άμεση και αποφασιστική εξαιτίας δύο βασικών οικονομικών παραμέτρων, που είναι:

Οι εκτεταμένες διακυμάνσεις στις τιμές του φυσικού αερίου, οι οποίες από την έναρξη του πολέμου έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο άνω του 50%.

Η μη ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες να αναγκάζονται να πληρώνουν ακριβότερο ρεύμα, ακόμη και σε διπλάσια τιμή, συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα δύο αυτά δεδομένα συνθέτουν, όπως τονίζει ο κ. Αυτιάς, ένα εκρηκτικό οικονομικό κοκτέιλ για τους κρατικούς προϋπολογισμούς, δεδομένου ότι επηρεάζονται άμεσα τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις, στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αυτιάς απευθύνει ερώτημα στους Επιτρόπους και τους καλεί να χρηματοδοτήσουν την αγορά φυσικού αερίου για τις χώρες, που δέχονται διπλή πίεση εξαιτίας της συνεχιζόμενης ανόδου των τιμών.

Η επιστολή του, όπως κοινοποιείται με σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Αγαπητοί κ. Επίτροποι,

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει αλυσιδωτές οικονομικές επιπτώσεις στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στην Ελλάδα και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, επηρεάζοντας αρνητικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Από την πρώτη ημέρα του πολέμου, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο άνω του 50%, παρουσιάζοντας συνεχή ανοδική πορεία. Επιπλέον, η μη ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ελλάδα, συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα δεδομένα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό οικονομικό κοκτέιλ για τους κρατικούς προϋπολογισμούς, καθώς επηρεάζουν άμεσα τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλώ να χρηματοδοτήσετε την αγορά φυσικού αερίου για τις χώρες που υφίστανται διπλή πίεση, εξαιτίας της συνεχιζόμενης ανόδου των τιμών στο φυσικό αέριο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.