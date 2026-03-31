Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των ΗΑΕ - Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση

Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις χώρες του Κόλπου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohamed bin Zayead Al Nahyan. 

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις χώρες του Κόλπου. 

Υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, ενώ τόνισε τη σημασία της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε την ανάγκη να επανενεργοποιηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας για την παύση των εχθροπραξιών το συντομότερο δυνατόν.

Πηγή: skai.gr

