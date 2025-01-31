Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την Κυβέρνηση για «ρεσιτάλ αναξιοπιστίας» και ψέματος αλλά και για επιχείρηση συγκάλυψης της τραγωδίας των Τεμπών. Σημείωσε ότι περιμένει τα πορίσματα και με τα νέα στοιχεία να πάρει την πρωτοβουλία για την πρόταση μομφής, ενώ δήλωσε έτοιμος για εκλογές και ζήτησε την απόσυρση του Κωνσταντίνου Τασούλα από την Προεδρική εκλογή.

ΠΑΣΟΚ: Ρεσιτάλ αναξιοπιστίας από την Κυβέρνηση

Η κοινωνία δε θα δεχτεί παρασκηνιακά παιχνίδια στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Κόντρα, όπου έριξε πυρά στην Κυβέρνηση για συγκάλυψη, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για «ρεσιτάλ αναξιοπιστίας».

«Εδώ μιλάμε για ένα ρεσιτάλ αναξιοπιστίας ψέματος. Δηλαδή το βράδυ της Κυριακής αφού βγήκαν στις πλατείες της Ελλάδος εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες ξαφνικά θυμήθηκε ότι άλλαξε η εικόνα του για όσα λέει δύο χρόνια; Είναι για εμένα προφανές ότι όχι μόνο υπάρχει και εξελίσσεται ένα σχέδιο συγκάλυψης, όπως και σε άλλα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας που έχω τη δυστυχία να έχω από πρώτο χέρι αυτή την εμπειρία.

Όμως εδώ ο Μητσοτάκης μάλλον δεν κατάλαβε ότι υπάρχουν 57 νεκροί και η κοινωνία δε θα δεχτεί τέτοιου τύπου παρασκηνιακά και σκοτεινά παιχνίδια», δήλωσε ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Κόντρα.

Νίκος Ανδρουλάκης: «Eίμαι έτοιμος για εκλογές...»

Από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για έναν Πρωθυπουργό που δε διστάζει να διαψεύσει ακόμη και τον ίδιο του τον εαυτό, αφού πρώτα όπως λένε λειτούργησε ως πραγματογνώμονας βγάζοντας τα δικά του πορίσματα σε μια προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε δημόσια το πολιτικό αιτιολογικό της πρότασης δυσπιστίας εξηγώντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα λάβει την πρωτοβουλία εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, ενώ δήλωσε έτοιμος για εκλογές.

«Γιατί γίνεται η πρόταση μομφής; Για να πάψει να υπάρχει αυτή η κυβέρνηση που δε σέβεται τους θεσμούς. Επί της εποχής της υπάρχει φθορά μεταξύ δικαιοσύνης και εξουσίας. Οι εκλογές είναι λύση όταν πια δεν μπορούμε να δώσουμε μία πνοή και μία προοπτική για τον ελληνικό λαό. Όταν έχεις μία κυβέρνηση που είναι ικανή για αυτά τα πράγματα τα τόσο σοκαριστικά τι πρέπει να κάνουμε εμείς;

Πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να γίνει παρελθόν. Να υπάρχει μία κυβέρνηση που θα σέβεται το λαό. Θεωρώ ότι είμαι έτοιμος και είμαστε έτοιμοι να έχουμε κυβέρνηση που θα σέβεται τον άνθρωπο. Σεβασμός στον άνθρωπο, τον πολίτη. Μία κυβέρνηση που να υπηρετεί τη Δικαιοσύνη την κοινωνική, να σέβεται τη διάκριση των εξουσιών», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Να αποσυρθεί η υποψηφιότητα Τασούλα ζητά το ΠΑΣΟΚ

Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ μπαίνει η υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Τασούλα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, μετά την αναφορά του Πρωθυπουργού για την εξεταστική επιτροπή που όπως είπε δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής, αλλά και όσα έφερε στο φως της δημοσιότητας το ΠΑΣΟΚ για την τελευταία μέρα του Κωνσταντίνου Τασούλα ως προέδρου της Βουλής, κατά την οποία υπέγραψε έργα για την εκλογική του περιφέρεια.

«Η Νέα Δημοκρατία έπρεπε να μην προτείνει τον Τασούλα. Με τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες και μ’ αυτά που έκανε την τελευταία ημέρα που ήταν πρόεδρος της Βουλής για εμένα έπρεπε να έχει αποσυρθεί η υποψηφιότητα γιατί δείχνουν ένα βαθύ παλαιοκομματικό και ξεπερασμένο χαρακτήρα» σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

ΠΑΣΟΚ – Τροπολογία για Ιδιωτικό χρέος

Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να συνεχίσει την δομική αντιπολίτευση και μια ακόμα τροπολογία με κοινωνικό πρόσημο είναι έτοιμη να κατατεθεί στην Βουλή για το Ιδιωτικό χρέος. Σύμφωνα με πληροφορίες με την τροπολογία:

Επαναφέρεται η προστασία της κύριας κατοικίας κατά τα πρότυπα του νόμου του ΠΑΣΟΚ Ν.3869/2010 με επικαιροποιημένα κριτήρια και διαδικασίες.

- Για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο μετακυλίεται ο κίνδυνος από τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά τα 2/3 στην τράπεζα με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η οφειλή τους πάνω από 30% δεδομένης και της αναδρομικής ισχύος.

- Προστατεύεται η αγροτική περιουσία κατά τα πρότυπα της κύριας κατοικίας και στην έκταση που είναι αναγκαία ώστε να μπορεί ο αγρότης να συνεχίζει την επαγγελματική του δραστηριότητα.

- Οι δανειολήπτες αποκτούν δικαίωμα προτίμησης στην αγορά του δανείου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

- Περιορίζεται η ευθύνη του εγγυητή στην περίπτωση των δανείων που έχουν μεταβιβαστεί και παρέχονται ευνοϊκοί όροι για τη ρύθμιση της οφειλής.

- Ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς την εφορία και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται σε 120 δόσεις, με τον οφειλέτη να απαλλάσσεται από το 30% της οφειλής, εφόσον είναι συνεπής στην αποπληρωμή της ρύθμισης.

- Ο κώδικας δεοντολογίας και ο εξωδικαστικός μηχανισμός βελτιώνονται με σημαντικές αλλαγές για τη ρύθμιση οφειλών και κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι στους servicers.

