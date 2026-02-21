Εμπορικές συναλλαγές, τουρισμός και εργατικά χερια

Της Δώρας Αντωνίου

Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στις παγκόσμιες αγορές, κυρίως με επίκεντρο την πολιτική δασμών της αμερικανικής ηγεσίας, κάνουν τη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη στο Νέο Δελχί με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, να ξεφεύγει από τον συνήθη, συχνά εθιμοτυπικό χαρακτήρα συναντήσεων ηγετών που γίνονται στο περιθώριο κάποιου άλλου γεγονότος, εν προκειμένω της συνόδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη που συγκάλεσε η Ινδία.

Ο κ. Μητσοτάκης διατύπωσε τη βούληση της Ελλάδας να συμμετέχει στον οικονομικό διάδρομο IMEC. Να αποτελέσει επί της ουσίας την πύλη προς την Ευρώπη για την Ινδία και τα προϊόντα της. Ο IMEC είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρότζεκτ. Πρόκειται για ένα διακρατικό έργο διασυνδεδεμένων υποδομών, που στην ολοκλήρωσή του θα συνδέσει την Ινδία με την Ευρώπη μέσω Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας και Ισραήλ. Μια ματιά στο χάρτη δείχνει ότι η χώρα μας, λόγω γεωγραφικής θέσης, αλλά και με τις υποδομές που διαθέτει, μπορεί να είναι η φυσική συνέχεια αυτού του διαδρόμου και να αποτελέσει την πύλη εισόδου στην Ευρώπη. Η γεωγραφία αυτό υπαγορεύει, και ο κ. Μητσοτάκης κατέστησε σαφές ότι υπάρχει και η πολιτική βούληση. Ο IMEC να σχεδιάστηκε σαν ένας εμπορικός διάδρομος εναλλακτικός της θαλάσσιας διαδρομής μέσω της διώρυγας του Σουέζ, ωστόσο δεν είναι στόχος να λειτουργήσει ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά στη θαλάσσια οδό, διαμορφώνοντας νέα γεωπολιτικά δεδομένα για μια εκτεταμένη γεωγραφική ζώνη.

Η εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ε.Ε. και την Ινδία κάνει ακόμα πιο μεγάλη τη σημασία του εμπορικού διαδρόμου, καθώς οι προοπτικές σημαντικής ενίσχυσης του όγκου συναλλαγών και προς διακίνηση αγαθών είναι πολύ μεγάλες. Η Ε.Ε. προσβλέπει σε αξιοποίηση της πολύ μεγάλης αγοράς της Ινδίας και αντίστοιχα η Ινδία βλέπει ένα νέο πεδίο για την εξαγωγή των προϊόντων της να διαμορφώνεται. Με την εμπορική συμφωνία επιδιώχθηκε να διαμορφωθούν οι καλύτεροι δυνατοί όροι και για τις δύο πλευρές.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη συνάντηση με τον κ. Μόντι στις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην αγορά της Ινδίας για τα ελληνικά αγροτοδιατροφικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο και τα ακτινίδια. Δεν είναι τυχαία η αναφορά στα δύο αυτά προϊόντα. Η συμφωνία προβλέπει μηδενισμό των δασμών που εφαρμόζει η Ινδία στο ελαιόλαδο και φθάνουν έως και 45%, ενώ για τα ακτινίδια οι δασμοί μειώνονται από 33% στο 10%.

Ένα άλλο πεδίο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όσον αφορά τις σχέσεις των δύο χωρών, είναι αυτό της πρόσκλησης εργαζομένων από την Ινδία για να καλυφθεί το μεγάλο κενό που υπάρχει στην ελληνική αγορά εργασίας. Ο αριθμός των μετακλητών εργαζομένων από την Ινδία αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια και το ενδιαφέρον παραμένει υψηλό για να καλυφθούν κενά στον κατασκευαστικό και αγροτοβιομηχανικό τομέα.

Η έναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης ανάμεσα σε Ελλάδα και Ινδία ανοίγει τις προοπτικές και στον τομέα του τουρισμού, καθώς διαπιστώνει αυξημένο ενδιαφέρον για αύξηση των επισκέψεων στη χώρα μας. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος και των νέων δεδομένων που διαμορφώνονται, είναι ότι έχει δρομολογηθεί το άνοιγμα δύο νέων προξενείων, σε Μουμπάι και Μπαγκαλόρ, τα οποία θα πλαισιώσουν την πρεσβεία στο Νέο Δελχί και το γενικό προξενείο στην Καλκούτα.

