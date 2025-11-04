Υπό παραίτηση φέρεται να είναι ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας μετά τις σφοδρές αντιδράσεις βουλευτών από τη Νέα Δημοκρατία και την αντιπολίτευση, για το σχέδιο αναδιάρθρωσης του οργανισμού που προέβλεπε κλείσιμο 204 καταστημάτων στην επικράτεια.

Η θύελλα που προκλήθηκε για το ξαφνικό λουκέτο έδειξε να αιφνιδιάζει την κυβέρνηση. Πολύ περισσότερο, καθώς καταγράφονται διαμαρτυρίες από σημαντικό αριθμό «γαλάζιων» βουλευτών, οι οποίοι έσπευσαν να μεταφέρουν προς την κυβέρνηση την πίεση που εισπράττουν από την εκλογική βάση.

Αναφορικά με τις πληροφορίες περί παραίτησης Σκλήκα, κυβερνητικές πηγές υπενθύμιζαν ότι αποφάσεις για τα ΕΛΤΑ και ανακοινώσεις παίρνει και κάνει το Υπερταμείο.

Ο κ. Σκλήκας είναι έμπειρο στέλεχος και σύμβουλος επιχειρήσεων. Εξειδικεύεται σε Value Engineering, Business Integration και στρατηγικές Επέκτασης & Ανάπτυξης.

Έχει διατελέσει μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της FrieslandCampina και COO για την Ευρώπη Μέση Ανατολή και Αφρική, εκτελεστικός διευθυντής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης FrieslandCampina, Διευθύνων Σύμβουλος FC Hellas (ΝΟΥΝΟΥ), Διευθύνων Σύμβουλος Algida (Unilever), Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Μέσης Ανατολής (Unilever) και κατείχε διευθυντικές θέσεις Πωλήσεων, Marketing και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έχει σπουδάσει Οικονομικά και είναι κάτοχος MSc στην Επιστήμη των Υπολογιστών.

Πηγή: skai.gr

