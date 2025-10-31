Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει στο ετήσιο φόρουμ «Manama Dialogue», το οποίο διεξάγεται στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, στο Μπαχρέιν.
Ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει αύριο, 1 Νοεμβρίου, παρέμβαση σε πάνελ με θέμα «Securing the Gulf: Diplomacy, Economics and Defence».
Ο κ. Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο του φόρουμ, θα έχει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του.
Πηγή: skai.gr
