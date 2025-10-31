Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει στο ετήσιο φόρουμ «Manama Dialogue», το οποίο διεξάγεται στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, στο Μπαχρέιν.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει αύριο, 1 Νοεμβρίου, παρέμβαση σε πάνελ με θέμα «Securing the Gulf: Diplomacy, Economics and Defence».

Ο κ. Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο του φόρουμ, θα έχει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.