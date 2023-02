Προχωρά η συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας για τα F-35: Τι αναφέρει το Κοινό Ανακοινωθέν του 4ου Στρατηγικού Διαλόγου Πολιτική 17:54, 21.02.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στο κοινό ανακοινωθέν ΗΠΑ-Ελλάδας υπογραμμίζεται η σημασία του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων και η γεωστρατηγική σημασία του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης