«Εάν υπάρχει άρνηση από τουρκικής πλευράς στην πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τριμερή συνάντηση, αυτό αποτελεί απαξίωση του Τουρκοκύπριου ηγέτη προς τον ΓΓ των ΗΕ και τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας», τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μετά το ετήσιο μνημόσυνο για τον Εθνάρχη Μακάριο Γ', στην Ιερά Μονή Κύκκου.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, ότι δεν υπάρχει έδαφος για τριμερή συνάντηση και ότι δεν πρόκειται να μεταβεί στη Νέα Υόρκη, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε: «Δεν έχω διαβάσει τις δηλώσεις του κ. Τατάρ. Όπως μου τις μεταφέρετε, εάν ισχύουν αυτές οι δηλώσεις είναι ένδειξη απαξίωσης πρωτίστως προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, αλλά την ίδια στιγμή και προς τη διεθνή κοινότητα, τον ίδιο τον ΓΓ των ΗΕ, αλλά και την ΕΕ. Ο ΓΓ, τα ΗΕ, ζήτησαν να υπάρξει αυτή η συνάντηση. Αυτός που φαίνεται να έχει αδυναμία με τις θέσεις του, τις θέσεις που προβάλλει, είναι ο κ. Τατάρ που φαίνεται, στη βάση αυτού που μου έχετε μεταφέρει, ότι φοβάται ακόμη και να συζητήσει. Εν πάση περιπτώσει, όμως, θα δούμε».

Ερωτηθείς αν υπάρχει έδαφος για τριμερή, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι «ο ΓΓ έκρινε ακριβώς ότι πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση, που στόχο είχε να ανοίξει τον δρόμο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Μιλάμε πολύ συγκεκριμένα εδώ και καιρό. Και με τον ΓΓ, που τον είδα και πρόσφατα στο Παρίσι και είχαμε συζητήσει για τη συγκεκριμένη συνάντηση, αλλά και με την κα Ολγκίν, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ, με την ΕΕ, και όλα αυτά οδήγησαν στην απόφαση, όπως την ανακοίνωσα χθες βράδυ, στο να βολιδοσκοπηθώ για συνάντηση με τον ΓΓ και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, στις 13 Αυγούστου, στη Νέα Υόρκη, ακριβώς για να συζητήσουμε και να ανοίξει ο δρόμος για επανέναρξη των συνομιλιών».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι άρα δεν έχει απευθυνθεί επίσημη πρόσκληση από πλευράς Ηνωμένων Εθνών, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε πως «φυσικά, είναι βολιδοσκόπηση και η βολιδοσκόπηση σημαίνει επίσημα, συγκεκριμένη ημερομηνία, 13 Αυγούστου, για να είμαστε στη Νέα Υόρκη, να συναντηθούμε, ακριβώς για αυτό το πράγμα. Και για να καταλήξουμε εκεί έγινε ολόκληρη προεργασία».

Ερωτηθείς αν υπάρχει πλάνο β', ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε: «Θα συνεχίσουμε. Για μας δεν υπάρχει δεύτερο πλάνο που αφορά τη μη επίλυση του Κυπριακού. Η στασιμότητα εκείνον που ευνοεί είναι τον κ. Τατάρ και όλους αυτούς που θέλουν να μην υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό, να μην επανενωθεί η πατρίδα μας. Για μας δεν υπάρχει πλάνο β΄, πέραν της επανένωσης της πατρίδας μας. Όλο αυτόν τον καιρό, από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, εργαζόμαστε πολύ συγκεκριμένα για να πετύχουμε αυτό τον στόχο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, απογοητεύσεις, δυσκολίες, αλλά δεν θα σταματήσουμε λεπτό να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Σε ερώτηση αν ο ίδιος θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ, έστω και αν δεν υπάρξει τριμερής συνάντηση, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε πως αν χρειάζεται να μεταβεί στη Νέα Υόρκη ακόμη και αύριο για να συναντήσει τον ΓΓ, αν ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο, θα το πράξει. «Είχα την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις με τον ΓΓ στο Παρίσι, μιλήσαμε και για τη συγκεκριμένη συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη. Από κει και πέρα θα είμαστε σε επαφή με τα ΗΕ για να δούμε τα επόμενα βήματα. Αν κρίνει ο ΓΓ, είμαι έτοιμος να μεταβώ και αύριο», σημείωσε.

Σε άλλη ερώτηση, αν υπάρχουν ενδείξεις από την Τουρκία ότι μπορεί να διαφοροποιηθεί η στάση της, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως δεν μπορεί να μιλήσει εκ μέρους της Τουρκίας και δεν θέλει να πει οτιδήποτε για τη στάση της. «Έχουμε μια δήλωση, όπως μου τη μεταφέρατε, αυτή είναι η ουσία. Από κει και πέρα το τι θα πράξει η Τουρκία προς τον κ. Τατάρ ή προς τα ΗΕ, τον ΓΓ, δεν μπορώ να το γνωρίζω και δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Τουρκίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, περί νέων στοιχείων, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε πως ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αναφερόταν στην τουρκική στάση και πρόσθεσε: «μιλάμε καθημερινά και με τον κ. Γεραπετρίτη και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και εγώ και ο Υπουργός Εξωτερικών. Αυτή η προσπάθεια - πιο συγκεκριμένα για τη συνάντηση της 13ης Αυγούστου - είναι σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών που εργαζόμαστε εδώ και καιρό για να επιτευχθεί. Να σας θυμίσω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε δει στις ΗΠΑ τον ΓΓ των ΗΕ, συζήτησαν για αυτή τη συγκεκριμένη συνάντηση, για το ποιος ήταν ο στόχος, πώς θα κινηθούν τα ΗΕ, μέσα σε ποιο πλαίσιο, τα διαδικαστικά όλα, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αυτή η συνάντηση και έγινε μέσα σε αυτό το πλαίσιο και η βολιδοσκόπηση». Είπε ακόμη, ερωτηθείς σχετικά, ότι «δεν υπάρχουν καμιά απολύτως διάσταση απόψεων ή διαφορετικές προσεγγίσεις με την Ελληνική Κυβέρνηση».

Κληθείς, τέλος, να απαντήσει αν η δήλωση περί έλλειψης πολιτικής γενναιότητας αφορούσε την Τουρκία, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε: «φυσικά και αφορά την τουρκική πλευρά και όχι εμάς. Το αποδεικνύουμε στην πράξη. Και τα 14 μονομερή μέτρα της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας και τα σημαντικά μηνύματα με τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Απριλίου και η συνεχής μας ετοιμότητα, είτε για άτυπη κατ' ιδίαν συνάντηση με τον κ. Τατάρ ή σε επίπεδο διαπραγματευτών ή άτυπη πενταμερή διάσκεψη, σε όλα αυτά βλέπουμε απέναντι μας μια αρνητική τουρκική στάση. Αλλά δεν είμαι εδώ για να εμπλακώ σε ένα παιγνίδι επίρριψης ευθυνών, δεν μας ευνοεί -και θέλω να είμαι ξεκάθαρος - ακόμη και αν η έλλειψη προόδου οφείλεται στην τουρκική πλευρά. Είναι η δική μας πατρίδα υπό κατοχή και εμείς θα συνεχίσουμε και θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πετύχουμε τον στόχο της επανένωσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

