Μάντζος: Ολοκληρώθηκε η «Επιχείρηση Χειμάρρα», με ευθύνη και της ελληνικής κυβέρνησης

«Η χθεσινή εκλογική διαδικασία, μετά την προσχηματική ακύρωση των εκλογών του Μαΐου 2023, αποτελεί την τυπική και προδιαγεγραμμένη ολοκλήρωση της "επιχείρησης Χειμάρρα" για την αλβανική κυβέρνηση. Εν μέσω καταγγελιών της ελληνικής ομογένειας για συνθήκες βίας, νοθείας, τεχνητής αύξησης του εκλογικού σώματος και αιφνιδιαστικού αποκλεισμού χιλιάδων εκλογέων, το αποτέλεσμα ουσιαστικά συνιστά επιβολή της βούλησης της αλβανικής κυβέρνησης στην περιοχή» σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Δημήτρης Μάντζος, βουλευτής Επικρατείας και υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ενώ αναφέρεται και στις ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης.

«Η ελληνική κυβέρνηση απέτυχε να διαχειριστεί την όλη υπόθεση με επάρκεια και προνοητικότητα, αρκούμενη στην επικίνδυνη "εργαλειοποίηση" με μικροκομματικούς όρους εσωτερικής κατανάλωσης, με συνέπεια η υπόθεση να κινδυνεύσει να υποβιβαστεί σε "διμερή διαφορά" μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας» επισημαίνει ο Δ. Μάντζος και καταλήγει στην ανακοίνωσή του:

«Η Ελλάδα ήταν και τώρα είναι ακόμη περισσότερο υποχρεωμένη να αναδείξει το ζήτημα στις πραγματικές του διαστάσεις, ως κρίσιμο βήμα της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας προς την ΕΕ και ως ισχυρό δείκτη για την έλλειψη προόδου στο κράτος δικαίου, στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και στην προστασία του συνόλου των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο».

Πηγή: skai.gr

