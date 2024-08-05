Με αφορμή το δημοσίευμα που αφορά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, για πισίνα στο εξοχικό του σπίτι στις Σπέτσες, μίλησε στο Πρώτο Πρόγραμμα ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Καμία εκσκαφή δεν έγινε για πισίνα» - Τι είπε για ενδεχόμενο επιστροφής Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Όπως και υπογράμμισε:

«Γεννάται ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το πώς φτάνει κάθε ζήτημα στη δημοσιότητα και στο δημόσιο λόγο και αν κάποιος τρέχει γρήγορα να δώσει δικές του προσωπικές απαντήσεις ή τις απαντήσεις οι οποίες είναι αντικειμενικές και να μπορέσει να ρίξει ακόμα περισσότερες πληροφορίες σε αυτό για το οποίο ερωτάται.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο λόγος για τον οποίο ρωτάτε είναι ότι προηγήθηκε ένα δημοσίευμα στον Τύπο. Αυτό το δημοσίευμα δεν είχε να δείξει κάτι το οποίο κατηγορούνταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως κάποιο πρόστιμο, κάποιο διοικητικό έλεγχο, κάτι για το οποίο ήθελε να ρωτήσει. Πήρε κάτι το οποίο βρήκε ως αίτημα, το συνάρτησε με κάποιες αεροφωτογραφίες και έθεσε ένα ερώτημα. Από τη στιγμή λοιπόν, που για τέτοιου μεγέθους ζητήματα, υπάρχει αμέσως μια απάντηση, μια προσέγγιση και μια επεξήγηση, νομίζω ότι αντί-βαίνει στο μέγεθος το οποίο ήταν εξαρχής και όχι στο μέγεθος στο οποίο μπορεί να δοθεί, για να εκμεταλλευθεί από οποιονδήποτε. Με απλά λόγια σας λέω ότι όταν ερωτάται κάποιος για ένα τέτοιο ζήτημα και απαντάει αμέσως θα περίμενα να ακούσω κάποιο άλλο ερώτημα το οποίο να ζητάει ακόμα περισσότερες πληροφορίες, αλλά δεν είναι ζήτημα το οποίο απασχολεί το δημόσιο πολιτικό λόγο».

Όσο για το τι ακριβώς είναι αυτό το κτήριο, ο κ. Παπαγεωργίου δήλωσε:

«Δεν το γνωρίζω. Και εγώ παίρνω τα λόγια τα οποία βρέθηκαν στην απάντηση και είπαν ότι δεν υπήρξε καμία εκσκαφή. Για να γίνει μία πισίνα χρειάζεται μία εκσκαφή. Άρα, θεωρώ κι εγώ ότι αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει λυθεί, έχει εξηγηθεί. Έχει τις ακόλουθες άδειες από την πολεοδομία και αφορά την προσέγγιση την οποία γίνεται σε ένα νησί το οποίο πάντοτε είχε ειδικούς κανόνες και ειδικούς κανονισμούς.

Από εκεί και πέρα ας το βάλουμε στο μέγεθος το οποίο του αρμόζει. Το να θέλει να βρέξει κάποιος τα πόδια του στα νερά, είτε αυτά είναι βαθιά, είτε είναι δύσκολα, είτε είναι στο 1 και 20, για να μπορέσει να κάνει ένα ποδόλουτρο, δεν έχει καμία σχέση το να το παίρνουμε και να το κάνουμε ένα τόσο μεγάλο ζήτημα, όταν ειδικά δίνεται η απάντηση μέσα σε ένα 24ωρο. Δεν υπήρξε κανένα ζήτημα το οποίο δεν δόθηκε ή αποκρύφτηκε».

Τέλος, στο ερώτημα αν ενδέχεται ο κ. Παύλος Πολάκης να επιστρέψει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου είπε πως δεν γνωρίζει, τονίζοντας παράλληλα πως αν υπάρξει κάποια εξέλιξη σίγουρα θα βγει αμέσως, ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, στη δημόσια κριτική.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.