Διπλή παρέμβαση Γ. Αυτιά σε Κομισιόν και ΕΛΚ για το στεγαστικό

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να συμμετέχει ως μέλος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, κατέθεσε δέσμη δέκα προτάσεων, οι οποίες μαζί με άλλες που θα κατατεθούν και από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, θα αποτελέσουν τη βάση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Α) Οι προτάσεις του Έλληνα Ευρωβουλευτή είναι οι εξής:

1.Φθηνή στέγη για νέους και πολίτες έως 50 ετών και συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο εφαρμόζεται στην Ελλάδα.

2. Διεύρυνση των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, ώστε περισσότεροι να τύχουν του ευεργετήματος και της ποιότητας στέγης.

3. Διασύνδεση της εργασιακής απασχόλησης με την απόκτηση στέγης και παροχή χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων για τους έχοντες πραγματική ανάγκη.

4. Πενταετή περίοδο χάριτος για τα ζευγάρια με περισσότερα από δύο παιδιά.

5. Διεύρυνση των κριτηρίων σε περιοχές, όπου υπάρχει αυξημένη ανεργία.

6. Κίνητρα για απόκτηση στέγης σε μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους.

7. Φορολογικές διευκολύνσεις.

8. Μείωση του ειδικού τέλους για τα ακίνητα από δήμους με οικονομική ευρωστία.

9. Πλήρης κάλυψη στέγης για τους φοιτητές.

10. Συνέχιση των προγραμμάτων ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ, ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Η Επιτροπή για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην ΕΕ (HOUS), που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται μόνο από 33 ευρωβουλευτές στο σύνολο των 720 κι έχει στόχο την υποβολή προτάσεων και προώθηση μέτρων, που στοχεύουν στην άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος, το οποίο μαστίζει ολόκληρη την Ευρώπη.

Β) Η ερώτηση του Γ. Αυτιά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Το πρόβλημα της φθηνής στέγης έχει προσλάβει τεράστιες διαστάσεις σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες κατά πλειοψηφία νέοι, νέες και νέα ζευγάρια αναζητούν λύση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε αρκετές χώρες έχουν σταθεί αρωγός, αλλά ακόμη δεν έχει δρομολογηθεί τελική λύση.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Θα συνεχιστούν τα προγράμματα επιδότησης φθηνής στέγης σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ώστε να διευκολυνθούν εκατομμύρια οικογένειες;

2. Θα δρομολογηθούν ευνοϊκότερα κίνητρα, ώστε ευάλωτοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνοι νέα ζευγάρια και νέοι εργαζόμενοι να αποκτήσουν στέγη;

3. Θα υπάρξει διασύνδεση εργασιακής απασχόλησης, φορολογικών και περιουσιακών κινήτρων για την απόκτηση στέγης με την ταυτόχρονη παροχή χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων για τους έχοντες πραγματική ανάγκη;

