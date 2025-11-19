Πηγές ΝΔ για Τζεδάκη: «Έβλεπε... τα ζώα να περνούν και δεν έλεγε τίποτα ο στενός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη»

Την κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχολιάζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι προκάλεσε «σοβαρά ερωτήματα για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων», ενώ μιλούν για στενή φιλική σχέση του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

«Ο μάρτυρας εμφανίστηκε προκλητικός έχοντας μάλιστα την υποστήριξη των βουλευτών - μελών της εξεταστικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και με κυνισμό απαντούσε στις ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη ο οποίος αποκάλυψε ότι ο αντιπεριφερειάρχης απασχολούσε εργατικό δυναμικό χωρίς ένσημα και πως δεν ενημέρωσε ποτέ για την αύξηση των ζώων» σημειώνουν οι ίδιες πηγές επισημαίνοντας την απάντηση του κ. Τζεδάκη: «Δεν ήταν στην αρμοδιότητά μου να ξέρω πόσα ζώα έχει η Κρήτη. Το είδαμε και εμείς από την επικαιρότητα. Δεν ήμουν σε θέση να ξερω πόσες δηλώσεις έχει η Κρήτη και πόσο ζωικό κεφάλαιο».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι όταν ο κ. Λαζαρίδης ρώτησε τον κ.Τζεδάκη αν είχε ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως καταγράφονταν και μέσω των Μέσων Ενημέρωσης, η απάντηση ήταν αρνητική.

Επίσης, πηγές από τη ΝΔ σχολιάζουν και την απάντηση του αντιπεριφερειάρχη στην ερώτηση πώς φροντίζει τα εκατοντάδες ζώα που δηλώνει: «Είμαστε παιδιά αγροτοκτηνοτροφικών οικογενειών, δεν είμαστε ελίτ» είπε και πρόσθεσε ότι ξυπνάει στις 5 το πρωί και πηγαίνει στα ζώα, κατόπιν πηγαίνει και η γυναίκα του και ότι εκεί βρίσκεται και ο πατέρας του, ο οποίος συνεπικουρείται από συγγενικό πρόσωπο.

«Στην αποκάλυψη του κ. Λαζαρίδη ότι ο μάρτυρας με έγγραφό του από τον Αύγουστο του 2024 υποδείκνυε στον ΟΠΕΚΕΠΕ δύο συγκεκριμένες κτηνιάτρους, όπου τα παιδιά της μίας υπέβαλαν αιτήσεις, ο κ. Τζεδάκης απάντησε πως 'πολλά παιδιά παίρνουν επιδοτήσεις, το θέμα είναι να μην υπάρχει παράβαση καθήκοντος'.

» Για τη γνωριμία του με τον πρώην γραμματέα της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, Λάμπρο Αντωνόπουλο, ο Στ.Τζεδάκης -ο οποίος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ- ανέφερε ότι γνωρίζεται από τα φοιτητικά τους χρόνια» κατέληξαν οι ίδιες πηγές.



Πηγή: skai.gr

