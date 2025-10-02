Πηγές ΝΔ: Στο άρμα της Ζωής παραμένει η αντιπολίτευση

Έπεσαν οι μάσκες στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, αποκαλύπτοντας τις πραγματικές προθέσεις της αντιπολίτευσης η οποία παραμένει δεμένη στο άρμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφέρουν πηγές της ΝΔ. «Με μια "φωνή" που ξεχείλιζε από αγανάκτηση για τις ανάγκες του επικοινωνιακού τους αφηγήματός, ζήτησαν να καταθέσει σε λίγες ώρες ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος μία ημέρα πριν με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο έθετε εαυτόν στη διάθεση της Επιτροπής».

«Η υποκριτική στάση των μελών των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, έπεσαν στο κενό μετά την υπερψήφιση της πρότασης του εισηγητή της πλειοψηφίας Μακάριου Λαζαρίδη να ισχύσει ο κατάλογος μαρτύρων μέχρι την επικαιροποίησή του, όπως εξάλλου έχει δεσμευθεί η Νέα Δημοκρατία», σημειώνουν και προσθέτουν:

«Η πρωτοφανής εμμονή της αντιπολίτευσης στο πρόσωπο του κ. Μυλωνάκη αποδεικνύει δυστυχώς, ότι το μοναδικό μέλημά της δεν είναι η διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η κατασκευή φτηνών εντυπώσεων για μικροκομματικά οφέλη καθώς από την πρώτη ημέρα της Εξεταστικής Επιτροπής ζητούσε την κλήτευση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ. Την τακτική των επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων, επιβεβαίωσε η επιμονή της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα θέματα της επικαιρότητας, όπως χαρακτηριστικά είπε μετά την δημοσιοποίηση της επιστολής του κ. Μυλωνάκη, αναδεικνύοντας την αγωνία της να μη φύγει από το προσκήνιο το όνομα του υφυπουργού».

Όπως τονίζουν, «τα παιχνίδια εντυπώσεων τελειώνουν εδώ».

«Η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή διαβεβαίωσε ότι ο κατάλογος των μαρτύρων είναι δυναμικός και θα επικαιροποιείται όταν προκύπτουν νέα δεδομένα. Ο κ. Μυλωνάκης δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα προσέλθει αυτοβούλως να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή και να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Ούτε αυτό όμως αρκεί για την αντιπολίτευση γιατί τους χαλάει το αφήγημα. Η αλήθεια είναι πικρή αλλά θα κληθούν να την αντέξουν».

Πηγή: skai.gr

