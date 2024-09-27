Εκλογικός νόμος: Τα σενάρια και οι υποστηρικτές υπέρ και κατά της αλλαγής του

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Η επαναφορά της συζήτησης περί αναγκαιότητας ή μη, αλλαγής του εκλογικού νόμου από τον Άδωνι Γεωργιάδη, φούντωσε εκ νέου τα σενάρια και τους σχεδιασμούς επί χάρτου για το αν και πότε θα μπορούσε να προχωρήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, παρά τις επαναλαμβανόμενες κατά καιρούς απορριπτικές τοποθετήσεις άλλων υπουργών αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού.

Άλλωστε για μία ακόμη φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να κλείσει το θέμα, δηλώνοντας πως «δεν υπάρχει συζήτηση για αλλαγή εκλογικού νόμου. Το ξεκαθαρίζω». Μάλιστα, χαρακτήρισε προσωπική τη θέση του υπουργού Υγείας κάνοντας λόγο για «πάγια διαχρονική θέση (του κ. Γεωργιάδη) και δεν προέβη ούτε σε κάποια ανακοίνωση ούτε σε κάποια πρόταση».

Για τους αναλυτές και εκείνους που ψάχνουν πίσω από τις λέξεις, η άποψη ενός κορυφαίου κυβερνητικού στελέχους της ΝΔ, του κ. Γεωργιάδη ότι είναι υπέρ της αλλαγής του εκλογικού νόμου διότι πάντα πίστευε στις ισχυρές κυβερνήσεις και θέλει αυτοδύναμες κυβερνήσεις, την ώρα που ο ίδιος υπήρξε μέλος δύο κυβερνήσεων συνεργασίας, του Παπαδήμου και του Σαμαρά-Βενιζέλου, καθιστά ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τη συζήτηση, είτε γιατί γνωρίζει τις δυσκολίες που έχουν τα κυβερνητικά σχήματα συνεργασίας, είτε γιατί διαβλέπει από τις τρέχουσες πολιτικές συνθήκες ότι ο δρόμος της αυτοδυναμίας απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την ελληνική πολιτική σκηνή, δεδομένων των γραφημάτων που δίνουν για το κυβερνών κόμμα οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις της παρούσας περιόδου.

Μέγαρο Μαξίμου και Πειραιώς ωστόσο, δεν συμμερίζονται αυτό το σκεπτικό. «Και πριν τις εκλογές του Μαΐου του 2023 η ΝΔ είχε 30-31% δημοσκοπικά και πολλοί έλεγαν καλό είναι να προχωρήσει η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Αυτό όπως είδατε δεν έγινε» παρατήρησε η γραμματέας του κόμματος Μαρία Συρεγγέλα μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προσθέτοντας ότι αυτή τη συζήτηση δεν τη θεωρεί «της παρούσης» παραπέμποντας στα λόγια του ίδιου του πρωθυπουργού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πολλοστή φορά τον τελευταίο χρόνο και στις αρχές Σεπτεμβρίου κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην ΔΕΘ ειπε «όχι» στην αλλαγή του εκογικού νόμου χαρακτηρίζοντας εφικτή την αυτοδυναμία. «Το ίδιο ερώτημα (σ.σ. για αλλαγή εκλογικού συστήματος) μου είχε γίνει και πριν τις εκλογές του 2023, όταν πολλοί προέβλεπαν ότι με το υπάρχον σύστημα ήταν περίπου αδύνατη η αυτοδυναμία. Θυμάμαι τη ΝΔ να είναι δημοκοπικά στο 31%-32% και τελικά πήγε στο 41%. Τελικά, η αυτοδυναμία αποδείχθηκε εφικτή. Σε αυτούς που προβλέπουν ότι η αυτοδυναμία με τον υφιστάμενο νόμο είναι άπιαστο όνειρο, θα συνιστούσα υπομονή» σημείωσε, για να προσθέσει: «Αν το 2027 η ΝΔ έχει υλοποιήσει αυτά που υποσχέθηκε το 2023, θα είναι μια καλή κυβέρνηση και θα αξίζει την εμπιστοσύνη του λαού; Η δική μου απάντηση είναι θετική. Άρα, περιμένετε να δούμε τι θα γίνει το 2027» τόνισε , κλείνοντας τα σχετικά σενάρια.

Και τη δεδομένη στιγμή λοιπόν, στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και θα συνεχίσει – στο πλαίσιο των εξαγγελιών και του προγράμματός της – να αναλαμβάνει η κυβέρνηση το προσεχές διάστημα, το κλίμα θα βελτιωθεί και η ΝΔ θα μπει σε τροχιά ανάκαμψης.

Βεβαίως πάντα υπάρχουν και εκείνα τα γαλάζια στελέχη που θεωρούν ότι μία αλλαγή εκλογικού νόμου, που θα εξασφάλιζε αυτοδυναμία με ένα μικρότερο ποσοστό της τάξης του 35-36%, θα αποτελούσε ένα σημαντικό «μαξιλάρι» πολιτικής σταθερότητας και κυβερνησιμότητας της χώρας.

Ωστόσο, στα όποια σενάρια και χρονοδιαγράμματα, θα πρέπει πάντα να συνυπολογίζεται το γεγονός ότι για να ισχύσουν οι αλλαγές στον εκλογικό νόμο από τις επόμενες εκλογές του 2027, πρέπει να υπερψηφιστούν από 200 βουλευτές*, κάτι που φαντάζει απίθανο, καθότι κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είναι διατεθειμένο να βάλει πλάτη για να παραμείνει στην κυβέρνηση η ΝΔ Εκτός κι αν επαναληφθεί το εγχείρημα του 2023, των διπλών εκλογών, ούτως ώστε οι αλλαγές στον εκλογικό νόμο να ισχύσουν στις δεύτερες εκλογές.

* Άρθρο 54: (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας)

1. Το εκλογικό σύστημα και οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται με νόμο που ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός και αν προβλέπεται η ισχύς του άμεσα από τις επόμενες εκλογές με ρητή διάταξη που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

