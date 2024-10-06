«Το 2004 θεσπίσαμε μια διαδικασία δημοκρατικής συμμετοχής που ήταν πρωτοποριακή και πρωτόγνωρη για την Ελλάδα και όχι μόνο. Στόχος μας, να ανοίξουμε διαύλους συμμετοχής, να ενισχύσουμε τη φωνή του πολίτη, στις αποφάσεις που τον αφορούν. Το κάναμε με την αυτοπεποίθηση των αξιών μας, των ιδεών μας και σήμερα χρειάζεται αυτή η συμμετοχική αντίληψη να διαπεράσει όλη την ελληνική κοινωνία. Να δώσουμε λόγο, αξιοπρέπεια και φωνή σε όλους τους πολίτες. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα θέματα της εποχής, τα μεγάλα διλήμματα, τις μεγάλες προκλήσεις», δήλωσε από την Πάτρα, αμέσως μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Παπανδρέου.





«Για αυτό σήμερα η μαζική συμμετοχή, κάνει πιο ισχυρο το ΠΑΣΟΚ, διαμορφώνει την προοπτική για μια παράταξη ενωμένη, που ανοίγει δρόμους για μία μεγάλη, πράσινη, προοδεκτική αλλαγή στη χώρα μας. Μια δημοκρατία όχι μόνο συμμετοχική, αλλά ισότητας, αλληλεγγύης, κοινωνικής δικαιοσύνης και ελευθερίας. Η επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ είναι μία μέρα που πιστεύω ότι ξανά θα δούμε να ανατέλλει ο ήλιος», πρόσθεσε.

