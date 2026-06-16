Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι «όσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι», ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, χωρίς όμως να μπορούν ακόμη να ανακοινωθούν λεπτομέρειες, καθώς οι σχετικές συζητήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί και θα κλείσουν τον Αύγουστο.

Όπως είπε, η κυβερνητική κατεύθυνση κινείται σε δύο άξονες: περαιτέρω μειώσεις φόρων και στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Υπενθύμισε μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τους νέους, όπως η κατάργηση φόρων για ηλικίες 20–25 και η μείωση στο μισό της φορολογίας για νέους 25–30 ετών. «Μπορούμε να το κάνουμε, γιατί στηριχθήκαμε αφενός στην ανάπτυξη, που είναι μεγαλύτερη από άλλες χώρες της Ευρώπης και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι, παρά τον προσωπικό και πολιτικό σεβασμό που του έχει, θεωρεί πως μια ενδεχόμενη πολιτική του κίνηση θα προκαλούσε «μικρή ζημιά» τόσο σε άλλα κόμματα όσο και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και «μεγαλύτερη ζημιά στην πολιτική του παρακαταθήκη».

«Λογικό να υπάρχει κόπωση μετά από 7 χρόνια, αλλά η ΝΔ παραμένει πρώτη»

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στο αποτέλεσμα της τελευταίας δημοσκόπησης της Alco, που εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία στο 23,3% στην πρόθεση ψήφου.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι με αυτό το ποσοστό η ΝΔ απέχει από την αυτοδυναμία, ωστόσο υπενθύμισε ότι και τον Απρίλιο του 2023, έναν μήνα πριν τις εκλογές, τα ποσοστά του κόμματος κυμαίνονταν στο 30%-33%, πριν τελικά ανέλθουν στο 41%. Όπως είπε, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να επαναληφθεί το ίδιο σενάριο, ωστόσο υποστήριξε πως «οι περισσότεροι αναποφάσιστοι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία».

Παράλληλα, τόνισε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης «είναι λογικό να υπάρχει κόπωση σε μέρος της κοινής γνώμης», προσθέτοντας πως πρόκειται για διεθνές φαινόμενο και ότι έχουν γίνει και λάθη, αλλά υπάρχει και πρόοδος σε πολλούς τομείς. Υπογράμμισε επίσης ότι η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται, με το δεύτερο κόμμα να βρίσκεται πίσω κατά 9–10 μονάδες.

«Το βέβαιο είναι ότι είμαστε μπροστά και πρέπει να συνεχίσουμε με σεμνότητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει τη δουλειά της.

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έκανε λόγο για «τοξικότητα», «εχθροπάθεια», αλλά και «λαϊκισμό», φέρνοντας ως παράδειγμα δημόσιες αντιπαραθέσεις για μέτρα κοινωνικής πολιτικής, όπως τα εισιτήρια για νέους. Όπως είπε, «τέτοιες προσεγγίσεις δεν είναι σοβαρές».

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Εγώ θεωρώ ότι τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, όλοι οι υπόλοιποι θα πουν τα δικά τους, θα τάξουν σίγουρα περισσότερα από εμάς, μην έχετε καμιά αμφιβολία. Εμείς θα είμαστε πάλι αυτοί που θα τάξουμε τα λιγότερα και θα τα κάνουμε κιόλας. Ο κόσμος το ξέρει. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάει καλά στις επόμενες εκλογές. Θα προχωρήσουμε και πάλι με βάση την κοινή λογική, τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές και τις αρχές του νοικοκυριού».

Πηγή: skai.gr

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