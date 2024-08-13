Την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό που δοκιμάζονται για ακόμη μια φορά από καταστροφικές πυρκαγιές

εκφράζει η Γαλλία μέσω της πρεσβείας της στη χώρα μας.



«Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα χαιρετίζει το θάρρος των πυροσβεστών, του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών, των αστυνομικών, των διασωστών και των εθελοντών που μάχονται με τις φλόγες», αναφέρεται σε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει ότι για την περαιτέρω στήριξη ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, κ. Gérald Darmanin, ανακοίνωσε την αποστολή ενός ελικοπτέρου, 180 πυροσβεστών της Πολιτικής Προστασίας και 55 φορτηγών στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

