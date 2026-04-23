Ιστορική χαρακτήρισε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί σήμερα στην Κύπρο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τον Χριστοδουλίδη να τονίζει ότι αυτή η επίσκεψη στέλνει ένα σαφές μήνυμα για την ισχύ και την προοπτική της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών.

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στη «στρατηγική ισορροπημένη συνεργασία» μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας και ευχαρίστησε τον Κύπριο πρόεδρο για την πρωτοβουλία του να καλέσει αρχηγούς κρατών της περιοχής της Μέσης Ανατολής, αλλά και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης αρχηγών κρατών της ΕΕ που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Κύπρο.

Αναφερόμενος στη φιλία και στην στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών, ο Κύπριος πρόεδρος είπε στον Γάλλο ομόλογό του ότι «οι πραγματικοί φίλοι φαίνονται στα δύσκολα και εσείς το έχετε αποδείξει έμπρακτα».

Ευχαρίστησε τον Γάλλο πρόεδρο για την ουσιαστική στήριξη της χώρας του στις προσπάθειες για έναρξη των συνομιλιών και λύση του Κυπριακού στην βάση του δικαίου, των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως τόνισε νωρίτερα η Λευκωσία για την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών, περιλαμβάνονται οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, η ενίσχυση της συνεργασίας των δυο χωρών σε κρίσιμους τομείς, καθώς και ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η επίσκεψη Μακρόν αποτελεί μια κίνηση με ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Γάλλου προέδρου από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 και πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Κύπρου και Γαλλίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της αναβαθμισμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και του Σχεδίου Δράσης 2026–2030. Όπως επισημαίνεται, η παρουσία του Γάλλου προέδρου επιβεβαιώνει τη στρατηγική σύγκλιση των δύο χωρών σε ζητήματα άμυνας, ενέργειας και περιφερειακής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον Κύπριο εκπρόσωπο, «οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στην πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της περιφερειακής ασφάλειας καθώς και σε θέματα που άπτονται της ευρωπαϊκής ατζέντας και της συνεργασίας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει, επίσης, τον πρόεδρο Μακρόν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με τη Γαλλία να παραμένει σταθερά και διαχρονικά υπέρ των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», σημείωσε ο Λετυμπιώτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

