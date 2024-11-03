«Στον ΣΥΡΙΖΑ αξίζουν νίκες και όχι εσωστρέφεια. Αξίζει η φυγή προς τα εμπρός, η πολιτική συζήτηση και όχι οι ύβρεις. Αξίζει η παρουσία στο κέντρο λήψης των αποφάσεων και όχι ο παραγκωνισμός στο περιθώριο του κουτσομπολιού», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, ο υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος, Νικόλαος Φαραντούρης.

«Είναι κρίσιμο το σαββατοκύριακο, ξεκινάει μία πορεία ανασυγκρότησης του κόμματος. Με την ανάδειξη των συνέδρων μας, την ολοκλήρωση του συνεδρίου και την εκλογή νέου προέδρου, οφείλουμε να ξεκινήσει η ανασυγκρότηση του κόμματος. Έχω προτείνει 10 άξονες για την ανασυγκρότηση του κόμματος και τον ανασχηματισμό του σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό δημοκρατικό κόμμα της Αριστεράς», πρόσθεσε.

«Την επόμενη μέρα δεν περισσεύει κανείς», τόνισε ο κ. Φαραντούρης.

