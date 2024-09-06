«Δεν αφήνω τον δήμο, θα συνεχίζω να εργάζομαι σε καθημερινά κρίσιμα θέματα», απάντησε ο δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας, στον ΣΚΑΪ απαντώντας σε σχετική ερώτηση, προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι η προσπάθεια του είναι μέσω της διεκδίκησης της ηγεσίας του κόμματος, να «ενδυναμώσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

«Θα συνεχίσω να είμαι δήμαρχος, όπως συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, είπε και πρόσθεσε: «Θα σηκώσουμε ανάστημα και οι πολίτες θα αποφασίζουν για την πόλη τους. Παίρνουμε αποφάσεις στα δημοτικά συμβούλια και μετά να χρειάζονται εγκρίσεις».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναφορικά με τα μέχρι τώρα πεπραγμένα του στο Δήμο Αθηναίων ο κ. Δούκας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι έχουν προχωρήσει παρεμβάσεις για το πράσινο, τη διπλή ανάπλαση όπου «η περιοχή είχε γίνει σκουπιδότοπος με μπάζα 10 μέτρων».

«Οι μπουλντόζες έχουν μπει στο σημείο και προβλέπεται η δημιουργία χώρου πρασίνου, διπλάσιου από τον εθνικό κήπο. Εχει προχωρήσει η συμβολαιοποίηση και αυτό θα είναι έργο ανάσας», τόνισε και πρόσθεσε ότι η ανάπλαση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, θα γίνει σε επόμενη φάση.

«Πρώτα θα μπει η ομάδα του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια θα προχωρήσει η δεύτερη φάση της διπλής ανάπλασης», τόνισε.

Για το ΠΑΣΟΚ

«Το πρόβλημα δεν είναι να αλλάξεις τον Μητσοτάκη, αλλά το σύστημα διακυβέρνησης, που δημιουργεί υπερκέρδη για πολύ λίγους», υπογράμμισε αναφορικά με τη διεκδίκησή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.

«Εχουμε τις πιο ακριβές διατραπεζικές συναλλαγές και ληστρικά επιτόκια και αυτό πρέπει να αλλάξει« σημείωσε και κατέληξε «έχουμε μεγάλη ευκαιρία ο επόμενος πρόεδρος να είναι και πρωθυπουργός της χώρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.