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Δούκας για τα 2,5 χρόνια θητείας του: Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά

«Πριν από δυόμισι χρόνια, ξεκινήσαμε με μία απλή δέσμευση: Να αλλάξουμε την Αθήνα στην πράξη. Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, βλέπω πόσο δρόμο έχουμε διανύσει»

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Δούκας

Ανάρτηση για τα 2,5 χρόνια θητείας του έκανε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας

«Πριν από δυόμισι χρόνια, ξεκινήσαμε με μία απλή δέσμευση: Να αλλάξουμε την Αθήνα στην πράξη. Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, βλέπω πόσο δρόμο έχουμε διανύσει μαζί. Και συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά», τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων στην ανάρτησή του. 

Ο κ. Δούκας έκανε και έναν απολογισμό των έργων που έγιναν επί θητείας του, μέσα από ένα βίντεο:

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Χάρης Δούκας Δήμος Αθηναίων
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