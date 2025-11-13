Μία τούρτα με το νούμερο 38... Πολλά, πολλά μπαλόνια με φωτογραφίες από στιγμές... Αγαπημένα πρόχωπα... Η Δόμνα Μιχαηλίδου έγινε 38 χρονών και το γιόρτασε με τους αγαπημένους της ανθρώπους, με πολλά χαμόγελα, αγάπη και πολλές αγκαλιές και ευχές.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανέβασε στο Instagram μία τρυφερή ανάρτηση, εκφράζοντας τις σκέψεις της και αποκαλύπτοντας τα όνειρα και την όψη του κόσμου μέσα από τα μάτια του 13χρονου εαυτού της.

Στα 38 της πλέον, ο κόσμος έχει αλλάξει όψη, τα όνειρα διαφοροποιήθηκαν, αλλά η προσέγγιση για έναν κόσμο καλύτερο, δεν άλλαξε μέσα της.

«Γύρω στα 13-14 σκεφτόμουν τον εαυτό μου μεγάλη. Επαγγελματία, με ταγιέρ, φακέλους, δύο κόρες και έναν τριχωτό αρκουδοτό κούταβο. 25 χρόνια μετά και … κάπως διαφορετικά. Διαφορετικά αλλά ευλογημένα. Με τον δικό μου αγαπημένο, το παιδί μου, τη μητέρα μου, τους ανθρώπους μαζί και δίπλα μου, τη δουλειά μου. 38 λοιπόν. Γεμάτα, τρυφερά, πυκνά και άκρως οικογενειακά», έγραψε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ακολουθεί η ανάρτησή της:

