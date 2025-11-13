Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρόκειται να χαρακτηρίσει τέσσερις ομάδες που συνδέονται με το κίνημα Antifa και δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη ως Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (Foreign Terrorist Organizations – FTOs) και Ειδικά Καθορισμένους Παγκόσμιους Τρομοκράτες (Specifically Designated Global Terrorists – SDGTs) — κατατάσσοντάς τες στην ίδια κατηγορία με οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος, η αλ Κάιντα και η Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο Fox News.

Οι τέσσερις πυρήνες που συνδέονται με την Antifa και δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη -στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα- κατηγορούνται ότι οργάνωσαν ή διέπραξαν βομβιστικές επιθέσεις, πυροβολισμούς και άλλες πολιτικά υποκινούμενες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η αμερικανική κυβέρνηση εφαρμόζει χαρακτηρισμούς «ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης» σε ομάδες συνδεδεμένες με την Antifa, επεκτείνοντας ουσιαστικά την προηγούμενη οδηγία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την εγχώρια τρομοκρατία σε διεθνές επίπεδο.

Ο χαρακτηρισμός απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία των FTO και των SDGT και να απαγορεύσουν την είσοδο των μελών των ομάδων στις ΗΠΑ. Επιτρέπει στις ΗΠΑ να διώκουν ποινικά όσους βρίσκονται υπό αμερικανική δικαιοδοσία και προσφέρουν υλική υποστήριξη σε FTO ή συνωμοτούν για να προσφέρουν τέτοια υποστήριξη.

«Η Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη και η Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια σε όλη την Ελλάδα, με πιο πρόσφατη επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Hellenic Train σε βομβιστική επίθεση τον Απρίλιο» τονίζεται.

«Οι αναρχικοί, οι μαρξιστές και οι βίαιοι εξτρεμιστές της Antifa έχουν διεξάγει μια τρομοκρατική εκστρατεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον Δυτικό κόσμο εδώ και δεκαετίες, πραγματοποιώντας βομβιστικές επιθέσεις, ξυλοδαρμούς, πυροβολισμούς και ταραχές στην υπηρεσία της ακραίας ατζέντας τους», δήλωσε ο κύριος αναπληρωτής εκπρόσωπος Τόμι Πίγκοτ.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει δεσμευτεί να εντοπίσει και να διαλύσει αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα που συνωμοτούν για να καταστείλουν ανελέητα τη λαϊκή βούληση και να υπονομεύσουν βίαια τα ίδια τα θεμέλια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Δυτικού Πολιτισμού».

H «Επαναστατική Αυτοάμυνα» ανέλαβε την ευθύνη για βομβιστικές επιθέσεις και άλλες ενέργειες στην περιοχή της Αθήνας, όπως η βομβιστική επίθεση κατά των ΜΑΤ που φυλούσαν τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη» είναι το όνομα μιας πρωτοεμφανιζόμενης τρομοκρατικής οργάνωσης στην Ελλάδα. Ανέλαβε την ευθύνη για την τοποθέτηση βόμβας στην έδρα των ΜΑΤ στο Γουδή με απειλητική προκήρυξη, στην οποία υποστήριζε ότι ήρθε για να μείνει και απειλούσε με νέα αιματηρά ένοπλα χτυπήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.