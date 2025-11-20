Θετικό είναι το αποτύπωμα από τις κινήσεις της κυβέρνησης στα ενεργειακά, όπως αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΙ, από τη Σία Κοσιώνη.

Στον αντίποδα, το 87% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με την ακρίβεια και το κόστος ζωής.

Όσον αφορά στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τη διαφορά των 16 μονάδων, παρουσιάζοντας ποσοστό 30%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14%.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η πρόθεση ψήφου στο κόμμα που πιθανόν να ιδρύσει ή στην κίνηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αυξάνοντας το ποσοστό στο 24%. Αυξητική τάση ποαρουσιάζει και το κόμμα που πιθανόν να ιδρύσει ο επίσης πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Το 87% θεωρεί πρόβλημα την ακρίβεια

Η ακρίβεια δείχνει να παραμένει στην πρώτη θέση των προβλημάτων που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες, καθώς το κόστος ζωής συνεχίζει να αυξάνεται. Η δημοσκόπηση της Pulse έδειξε επίσης ότι οι πολίτες θεωρούν σε ποσοστό 56% πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει δυσκολίες στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο βέβαια, συνδέεται με το 15% των καθυστερήσεων στις πληρωμές των αγροτών.

Ανεβαίνουν Τσίπρας και Σαμαράς

Στο πολιτικό σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται ενόψει των εκλογών του 2027, έχουν προστεθεί στις μετρήσεις και τα κόμματα που πιθανόν να συστήσουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς.

Τόσο το «κόμμα» του Αλέξη Τσίπρα όσο και το «κόμμα» του Αντώνη Σαμαρά, δείχνουν να ανεβάζουν τα ποσοστά τους σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Pulse.

Θετικό αποτύπωμα από τις συμφωνίες για τα ενεργειακά

Όσον αφορά στις συμφωνίες για τα ενεργειακά, το 59% θεωρεί πως είναι προς τη θετική κατεύθυνση, ενώ το 30% θεωρεί πως είναι προς την αρνητική κατεύθυνση.

Στις 16 μονάδες η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, στην αναγωγή η Νέα Δημοκρατία έφτασε στο 30%, ανεβάζοντας τα ποσοστά της σχεδόν δύο μονάδες, σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse.

Η διαφορά με το ΠΑΣΟΚ, που είναι στη δεύτερη θέση, διαμορφώνεται στις 16 πόσοστιαίες μονάδες, ενώ ΜέΡΑ25 και Φωνή Λογικής δείχνουν να παγιώνουν ποσοστό άνω του 3% και να θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για είσοδο στη Βουλή.

Ο δε ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στα χαμηλά, με 6,5%.

