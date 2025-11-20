Σε κοινή δήλωσή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που συμμετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλουν την άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη να παρουσιαστεί ως μάρτυρας. Όπως υποστηρίζουν, η στάση του αποτελεί παράνομη πράξη καθώς παραβιάζει τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Οι βουλευτές αναφέρουν ότι ο κ. Ξυλούρης έχει υποχρέωση να προσέλθει στην Επιτροπή, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή, διότι δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Κατηγορούν τον κ. Ξυλούρη ότι επιχειρεί να προστατεύσει πολιτικούς προστάτες με νομικά προσχήματα, ευτελίζοντας το κοινοβούλιο.

Στρέφοντας τα πυρά τους κατά της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές χαρακτηρίζουν υποκριτική τη στάση του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο ζητά τη διαβίβαση της υπόθεσης στον Εισαγγελέα, γεγονός που, όπως λένε, οδηγεί σε περαιτέρω καθυστερήσεις. Παράλληλα, ζητούν τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής σχετικά με το αν ο μάρτυρας έχει το δικαίωμα να μην παραστεί στη συνεδρίαση.

Τέλος, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνουν ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής καλύπτεται πίσω από την άρνηση του κ. Ξυλούρη να καταθέσει, αποφεύγοντας να ακουστούν δημόσια οι απαντήσεις ενός εκ των βασικών προσώπων του «γαλάζιου κυκλώματος» του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστηρίζουν ότι ο κ. Ξυλούρης γνωρίζει λεπτομέρειες για τη λειτουργία και δράση του "επιτελικού" παρακράτους που, όπως αναφέρουν, εκμεταλλεύεται παράνομα τις επιδοτήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

Πηγή: skai.gr

