Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σημαντική άνοδο για το ΠΑΣΟΚ στο 19,8% - Στο 29,1% η ΝΔ, πέμπτος ο ΣΥΡΙΖΑ

Η ακρίβεια και η οικονομία παραμένουν, σε συντριπτικό ποσοστό, τα βασικά προβλήματα των πολιτών - Καταλληλότερος με διαφορά για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Κάλπες

Σημαντική άνοδο, με ποσοστό 19,8% καταγράφει, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis, το ΠΑΣΟΚ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική ροπή που παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες και ιδιαίτερα μετά τις εσωκομματικές εκλογές που διεξήχθησαν.

Στην έρευνα που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να «εδραιώνεται» στην 5η θέση, με ποσοστό 8,7%, με την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ να προηγούνται με ποσοστά 9% και 8,9% αντίστοιχα.

Metron Analysis

Metron

Όσον αφορά στα κυριότερα προβλήματα των πολιτών, παραμένουν στην κορυφή, με συντριπτικά ποσοστά, η ακρίβεια και η οικονομία.

Metron

Παρ' ότι το ΠΑΣΟΚ δείχνει να «τσιμπάει» σε ποσοστά, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν φαίνεται να εμπνέει τους ψηφοφόρους για πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει με μεγάλη διαφορά πρώτος, ωστόσο πολύ υψηλό είναι το ποσοστό των πολιτών που επέλεξαν τον... κανέναν.

Metron

Πηγή: skai.gr

