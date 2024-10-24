Σημαντική άνοδο, με ποσοστό 19,8% καταγράφει, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis, το ΠΑΣΟΚ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική ροπή που παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες και ιδιαίτερα μετά τις εσωκομματικές εκλογές που διεξήχθησαν.

Στην έρευνα που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να «εδραιώνεται» στην 5η θέση, με ποσοστό 8,7%, με την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ να προηγούνται με ποσοστά 9% και 8,9% αντίστοιχα.

Όσον αφορά στα κυριότερα προβλήματα των πολιτών, παραμένουν στην κορυφή, με συντριπτικά ποσοστά, η ακρίβεια και η οικονομία.

Παρ' ότι το ΠΑΣΟΚ δείχνει να «τσιμπάει» σε ποσοστά, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν φαίνεται να εμπνέει τους ψηφοφόρους για πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει με μεγάλη διαφορά πρώτος, ωστόσο πολύ υψηλό είναι το ποσοστό των πολιτών που επέλεξαν τον... κανέναν.

