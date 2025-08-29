Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Δήμος Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας, υποστηρίζοντας ότι τρία υπουργεία ενώνονται για να στηρίξουν τον «ηττημένο των εκλογών Κώστα Μπακογιάννη εις βάρος των πολιτών».

Η δημοτική αρχή καταγγέλλει ότι τα υπουργεία «αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου», υπενθυμίζοντας ότι πριν πέντε χρόνια, ο κ. Μπακογιάννης στο πλαίσιο του «Μεγάλου Περιπάτου», είχε κλείσει τη Βασιλίσσης Όλγας με πρόσχημα την πανδημία χωρίς τότε να υπάρξει καμία κυβερνητική αντίδραση.

«Σήμερα παριστάνουν τους θεματοφύλακες του νόμου για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων», αναφέρει η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι «η Βασιλίσσης Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες».

Ο Δήμος Αθηναίων δηλώνει ότι «δεν θα κάνει πίσω» και θα υπερασπιστεί «με κάθε θεσμικό μέσο» το αίτημα των πολιτών για «μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη», καλώντας ταυτόχρονα όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν ξεκάθαρη θέση, καθώς «το δικαίωμα στην πόλη είναι θέμα δημοκρατίας».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, με κοινό δελτίο Τύπου, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, και Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε τροποποίηση στη λειτουργία της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτει νέες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και δεν μπορεί να γίνει μονομερώς από τον Δήμο Αθηναίων.

Μάλιστα, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Αθηναίων «δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα» και καλούν τον δήμο να τηρήσει τις διαδικασίες που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο».

Ολόκληρη η δήλωση του Δήμου Αθηναίων:

Τρία Υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών.

Με μια πρωτοφανή πρακτική αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.

Πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στo πλαίσιo του καταστροφικού «Μεγάλου Περίπατου», έκλεισε τη Βασιλίσσης Όλγας με δήθεν επίκληση του Covid. Σχεδίασε τη μετατροπή του σε «privé» δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου.

Τότε κανένας Υπουργός δε μίλησε.

Σήμερα παριστάνουν τους «θεματοφύλακες του νόμου» για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων.

Τους υπενθυμίζουμε ότι η Βασ. Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες.

Ο Δήμος Αθηναίων δε θα κάνει πίσω.

Με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη.

Καλούμε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Το δικαίωμα στην πόλη είναι θέμα δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

