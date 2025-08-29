Μπακογιάννης: Αυτές είναι οι 5 «κωλοτούμπες» του Χάρη Δούκα για τη Βασιλίσσης Όλγας

Για «πέντε κωλοτούμπες» του δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας κάνει λόγο ο Κώστας Μπακογιάννης σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει. Ένα κόσμημα για όλους τους Αθηναίους και τους επισκέπτες. Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς» τονίζει ο τέως δήμαρχος Αθηναίων, παραθέτοντας αποσπάσματα δηλώσεων του κ. Δούκα στον ΣΚΑΪ και σε άλλα κανάλια.



Ο κ. Μπακογιάννης σε ανάρτησή του την Πέμπτη δήλωσε στο Facebook ότι «ο κ. Δούκας, στα δύο τελευταία χρόνια, για το ζήτημα της Βασιλίσσης Όλγας, έχει αλλάξει θέση αμέτρητες φορές. Κάθε δημόσια εμφάνισή του συνοδευόταν από μια διαφορετική εκδοχή: από την πλήρη απαξίωση του έργου, τις ειρωνείες και τους αφορισμούς, έως την τελική αποδοχή του».

Σε ευθεία αντιπαράθεση έρχονται κυβέρνηση και Δήμος Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας, με τρία υπουργεία να απαντούν συντονισμένα μέσω κοινού δελτίου Τύπου.

Ειδικότερα, με κοινό δελτίο Τύπου, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, και Υποδομών και Μεταφορών ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε τροποποίηση στη λειτουργία της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτει νέες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και δεν μπορεί να γίνει μονομερώς από τον Δήμο Αθηναίων.

Μάλιστα, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Αθηναίων «δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα» και καλούν τον δήμο να τηρήσει τις διαδικασίες που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο».

Όπως σημειώνεται, η Βασ. Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τις εργασίες ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που συντηρούνται και αναδεικνύονται.

Πηγή: skai.gr

