«Η νέα τάξη πραγμάτων, η οποία τώρα δημιουργείται, είναι η παλιά τάξη πραγμάτων». Αυτό τόνισε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας, μιλώντας σήμερα στο Φόρουμ των Δελφών. Και εξήγησε: «Τα τελευταία 80 χρόνια, μετά από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η ήπειρος μας έχει ζήσει σε συνθήκες ειρήνης και συνεργασίας.

Σε μια Παγκόσμια Τάξη βασισμένη σε κανόνες (παρ’ ότι τα στρατιωτικοπολιτικά μπλοκ και οι λογικές ισχύος συνυπήρχαν), σε διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συνθήκες: τον ΟΗΕ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Όλα αυτά σήμερα αναιρούνται –φαίνεται να επιστρέφουμε σ’ αυτά που ζούσαμε στους προηγούμενους αιώνες: στις σφαίρες επιρροής και στο δίκαιο της ισχύος».

Ο κ.Τσιόδρας υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τάσσεται υπέρ μιας διεθνούς τάξης που θα βασίζεται σε κανόνες και στην ισχύ του Δικαίου, αλλά στο δεδομένο διεθνές περιβάλλον είναι υποχρεωμένη να ετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο: «Χρειαζόμαστε επειγόντως κοινή αμυντική πολιτική και αμυντική ενοποίηση –και στο επίπεδο της αμυντικής βιομηχανίας. Δεν θέλουμε πόλεμο –σε καμία περίπτωση! Θέλουμε μια αποτρεπτική δύναμη της Ευρώπης, ικανή να λειτουργήσει αποτελεσματικά, αν οποιοσδήποτε θελήσει να επιβουλευθεί την ανεξαρτησία και τα σύνορα των κρατών-μελών της Ένωσής μας».



Μιλώντας για τους δασμούς και τον επαπειλούμενο γενικευμένο εμπορικό πόλεμο, ο κ.Τσιόδρας χαρακτηρισε λανθασμένη την αντίληψη «αν βάλω τείχη στις εισαγωγές, θα αυξηθεί η εγχώρια παραγωγή». Και αναφέρθηκε στον βασικό νόμο της αγοράς:

«Γιατί ένας καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν που έρχεται από μία ξένη χώρα; Είτε επειδή δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο ντόπιο, είτε επειδή είναι καλύτερο, ή είναι φθηνότερο, ή είναι και καλύτερο και φθηνότερο. Αυτό ισχύει για όλους τους καταναλωτές, σε όλο τον κόσμο». Τόνισε ότι οι άνθρωποι εμπορεύονται από την αρχή του κόσμου και ότι από τον πόλεμο των δασμών θα βγούν όλοι χαμένοι: «Θα υπάρξουν συνέπειες στους καταναλωτές, οι οποίοι θα πληρώνουν κάποια προϊόντα πιο ακριβά. Θα έχουμε αστάθεια στο παγκόσμιο περιβάλλον και πρόβλημα στις επενδύσεις –πώς θα επενδύσει κάποιος στην Ευρώπη, στην Αμερική ή στην Ασία, όταν δεν ξέρει ποιοί θα είναι οι κανόνες αύριο; Όλο αυτό μόνο ζημιά μπορεί να φέρει και στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο».

Αναφερόμενος στη θέση της Ευρώπης σ’ αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, ο κ.Τσιόδρας επέμεινε στο τεράστιο όπλο της αγοράς των 450 εκατομμυρίων πολιτών με πολύ υψηλό εισόδημα, που διαθέτει η Ένωση. Διατύπωσε την ελπίδα ότι «πηγαίνοντας σε φάση διαπραγμάτευσης, οι αντιθέσεις θα αμβλυνθούν.» Σε κάθε περίπτωση πάντως, επέμεινε στην ανάγκη να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνιστική στην παγκόσμια σκακιέρα, με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγει, ειδικά στους τομείς αιχμής, όπου υστερούμε καθοριστικά: «στις 50 μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας, μόνον τέσσερις είναι ευρωπαϊκές, οι περισσότερες είναι αμερικάνικες» –είπε. Και έδειξε τον δρόμο που καθορίζει η έκθεση Ντράγκι, ως αναγκαία επιλογή, για να επιδιώξει η Ευρώπη αυτόν τον στόχο.

Μιλώντας για τους πολιτικούς συσχετισμούς και τις εκλογικές δυναμικές στο εσωτερικό της Ένωσης, ο κ.Τσιόδρας είπε ότι οι πολίτες «νιώθουν ανασφάλεια για το μέλλον τους, όχι μόνον σε ότι αφορά την άμυνα, αλλά και στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο». Επέμεινε στην ανάγκη «να δώσουμε τις απαντήσεις εμείς, οι δημοκρατικές δυνάμεις», ώστε να μην υπάρχει έδαφος πρόσφορο για την ψηφοθηρία των ακραίων. Και δήλωσε αισιόδοξος, για το μέλλον: «Η Ευρώπη προχώρησε πάντοτε μέσα από μεγάλες προκλήσεις. Η αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με όσα είχαν υποστεί οι λαοί της ηπείρου μας και ενώ απέναντι υπήρχε η Σοβιετική Ένωση. Σήμερα λοιπόν, όλη αυτή η πίεση που ασκείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μία ευκαιρία να προχωρήσουμε πιο γρήγορα προς τον στόχο της πολιτικήσ ενοποίησης. Συζητάμε για συνεργασίες, αλλά αυτός ο πολιτικός στόχος λείπει από το κάδρο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μπει!».

