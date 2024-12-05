Διεθνής Αμνηστία: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Το ισραηλινό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας διαφωνεί με την έκθεση.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Με μία εκτενή έκθεσή της, η διοίκηση της Διεθνούς Αμνηστίας, που εδρεύει στο Λονδίνο, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία εις βάρος του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα. Συγκεκριμένα, στις συνολικά 296 σελίδες της έκθεσης, καταγράφονται τα στοιχεία που τα στελέχη της διεθνούς ανθρωπιστικής οργάνωσης συνέλεξαν από την 7η Οκτωβρίου 2023 έως και τις 20 Απριλίου 2024.

Η γενική γραμματέας της οργάνωσης, Ανιές Καγιαμάρ, δηλώνει ότιτο Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία, στοχοποιώντας τον άμαχο πληθυσμό «με απώτερο σκοπό να τον εξολοθρεύσει», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «αντιμετωπίζοντας τους Παλαιστινίους της Γάζας ως υπάνθρωπους, που στερούνται ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιοπρέπειας». Συγκεκριμένα, στην έκθεση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι αεροπορικές και χερσαίες ισραηλινές επιχειρήσεις έβαλαν αδιακρίτως κατά του άμαχου πληθυσμού,εξαναγκάζοντάς τον σε βίαιη εκτόπιση σε διάφορα σημεία του θύλακα, ενώ συγχρόνως παρεμποδιζόταν η παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας. «Τα ευρήματα της έκθεσης κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την διεθνή κοινότητα. Πρόκειται για μία γενοκτονία, η οποία πρέπει να σταματήσει τώρα», τονίζει η Καγιαμάρ.Αντιθέτως, το ισραηλινό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας με σημερινή του ανακοίνωση λαμβάνει σαφείς αποστάσεις. Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το ισραηλινό τμήμα της οργάνωσης δεν είχε ενημερωθεί σχετικά με την διαδικασία συλλογής των στοιχείων και σύνταξης της έκθεσης, τα μέλη του δεν συμμετείχαν σε κανένα στάδιο της εκπόνησής της, δεν είχε καμία απολύτως διασύνδεση με την χρηματοδότησης της έρευνας που διενεργήθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι διαφωνεί με τα συμπεράσματά της και δεν υιοθετεί την θέση ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.Παράλληλα με την δημοσιοποίηση της έκθεσης, η διοίκηση της Διεθνούς Αμνηστίας διευκρινίζει ότι το προσεχές διάστημα θα δώσει στη δημοσιότητα αντίστοιχη έκθεση, που θα επικεντρώνεται στα εγκλήματα που διέπραξε τόσο η Χαμάς, όσο και άλλες τοπικές παλαιστινιακές οργανώσεις που δρουν στη Γάζα, με θύματα αμάχους ισραηλινούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των ομήρων – πολλοί από τους οποίους συνεχίζουν να τελούν υπό κράτηση στον παλαιστινιακό θύλακα.

