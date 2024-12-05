Πλεύρης: Λαϊκισμός από την Κωνσταντοπούλου - «Πάρτε τον φρούραρχο που διορίσατε να σας πει για τον αστυνομικό τι στοιχεία είχε»

«Κυρία Κωνσταντοπούλου, φεύγοντας απόψε από την αίθουσα της ολομέλειας, πάρτε τηλέφωνο τον φρούραρχο που είχατε διορίσει επί των ημερών σας, να σας πει τι στοιχεία είχε για τον αστυνομικό», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Πλεύρης, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Θανάση Πλεύρη προκάλεσαν όσα είπε νωρίτερα σήμερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για επιχείρηση συγκάλυψης του γεγονότος ότι αστυνομικός υπηρετούσε στη Βουλή αν και είχε φάκελο με πολλαπλά κρούσματα βίας κατά πολιτών και με καταγγελία από τη σύζυγό του.

«Δεν μπορεί να τελειώσει η συνεδρίαση χωρίς να δώσουν εξηγήσεις ο κ. Τασούλας και ο κ. Μητσοτάκης. Είναι δεύτερο περιστατικό, μετά το τροχαίο δυστύχημα με αυτοκίνητο της αδερφής του κ. Μητσοτάκη, της κ. Μπακογιάννη, εδώ μπροστά στη Βουλή, όπου επίσης υπήρξε συγκάλυψη. Στη συγκάλυψη είστε δεξιοτέχνες, το έχουμε δει στην υπόθεση των υποκλοπών, το έχουμε δει στην υπόθεση των Τεμπών», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και πρόσθεσε: «η κοινωνία σας βλέπει». Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε επίσης ότι ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας είναι ένας πρόεδρος που κάλυπτε την παρουσία του αστυνομικού στη Βουλή.

«Είναι προσβολή για το σύνολο των βουλευτών και για την ΚΟ της ΝΔ. Υπονόησε η κ. Κωνσταντοπούλου, σε όλο της τον λόγο, ότι εμείς η κυβερνητική πλειοψηφία και ο Πρόεδρος της Βουλής, καλύπτουμε τον αστυνομικό, ο οποίος κατηγορείται για ειδεχθέστατα εγκλήματα. Λες και θέλαμε να συγκαλύψουμε αυτά τα εγκλήματα», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Θάνος Πλεύρης και πρόσθεσε: «Ακούστε τώρα, με τη λογική της κ. Κωνσταντοπούλου, τι συμβαίνει. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός αιτήθηκε να έρθει στη Βουλή, τον Ιανουάριο του 2019 και ήρθε τον Μάρτιο του 2019. Η κυβέρνηση τότε ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο φρούραρχος τότε τον έφερε. Σημαίνει ότι ο τότε φρούραρχος ευθύνεται για κάτι και μπορούσε να ήξερε; Όχι. Ακούστε όμως αν ευθύνεται αυτός ο φρούραρχος να δούμε ποιοι άλλοι ευθύνονται κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο ένας φρούραρχος τον πήρε το 2019. Πριν όμως υπήρχε ο προηγούμενος φρούραρχος που είχατε διορίσει εσείς, ως πρόεδρος της Βουλής. Και σε αυτόν τον φρούραρχο που διορίσατε για έξι μήνες, ο συγκεκριμένος αστυνομικός διετέλεσε οδηγός του για 1,5 χρόνο. Φταίει ο φρούραρχος; Ο φρούραρχος αυτός φταίει; Οπότε εάν ψάχνετε για συστάσεις, το πιο πιθανό είναι ότι ο ένας φρούραρχος ρώτησε τον άλλο φρούραρχο, και λέει ‘καλό παιδί είναι, διετέλεσε και οδηγός μου΄'. Και είναι αυτός ο φρούραρχος που βάλατε εσείς! Αυτό το λέω γιατί δεν προσχωρώ σε καμία περίπτωση ότι οι συγκεκριμένοι αυτοί αξιωματικοί ευθύνονται. Αλλά με τη λογική της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αυτή διόρισε τον φρούραρχο που τον είχε οδηγό, όταν έπαυσε να είναι φρούραρχος, άρα η κ. Κωνσταντοπούλου ευθύνεται. Αυτός είναι λαϊκισμός που υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία, ο Πρόεδρος της Βουλής δεν κάλυψε κανέναν και εσείς κυρία Κωνσταντοπούλου φεύγοντας από εδώ, πάρτε τον φρούραρχο που διορίσατε να σας πει για τον αστυνομικό τι στοιχεία είχε»!

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.