ΠΑΣΟΚ: Αντιφάσεις από την κυβέρνηση για Προανακριτική - Ποιος είναι το «θωρηκτό» του ΠΑΣΟΚ;

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αποδομήσει την επιχειρηματολογία της Κυβέρνησης για την προανακριτική που κατέθεσε το κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον Κώστα Καραμανλή, τον Χρήστο Σπίρτζη και τους υφυπουργούς τους. Από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για αντιφάσεις και λογικές ακροβασίες από πλευράς ΝΔ σημειώνοντας ότι επιχειρεί να «ξεπλύνει» τις ευθύνες του κ. Καραμανλή.

«Αν τελικά ο υπουργός δεν έχει ευθύνη αυτού του τύπου, γιατί τότε θέλουν να τον πάνε για το πλημμέλημα της παράβαση καθήκοντος; Άλλο είναι το παιχνίδι. Γίνεται ένα εσωκομματικό παζάρι μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και όλων των προσώπων που εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία. Γι’ αυτό εμείς πρέπει να σταθούμε θεσμικά. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι εσωτερικές ισορροπίες της Νέας Δημοκρατίας ούτε τα σωσίβια που ψάχνει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης» σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΙ 100,3.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι κάθε αδίκημα, σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Ποινικού Κώδικα, μπορεί να τελεστεί και δια παραλείψεως, ειδικά από πρόσωπα τα οποία λόγω αρμοδιότητας έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς υπογράμισε «Tην ηγεσία της ΡΑΣ, που η κυβέρνηση επικαλείται, την ορίζει ο υπουργός Μεταφορών. Άρα το ότι η αρμοδιότητα ανήκε αποκλειστικά στη ΡΑΣ είναι απόλυτα ανακριβές. Ο υπουργός είναι μόνο για να κόβει κορδέλες;» μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Ο γραμματέας δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ που ανέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της σύνταξης του κειμένου της προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ εξήγησε το σκεπτικό της πρότασης.

«Το περίεργο θα ήταν η Κυβέρνηση να μας πει ότι έχουμε δίκιο. Ο σκιώδης συντάκτης του κειμένου είναι ο εφέτης ανακριτής Λάρισας αφού παίρνοντας το κατηγορητήριο Μπακαϊμη για τους διευθυντές επεκτείναμε τη σκέψη του» σημείωσε ο Χρήστος Κακλαμάνης στους Αταίριαστους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Χρήστος Κακλαμάνης εκτός από το άτυπο φροντιστήριο που έκανε στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζοντας τους την πρόταση του κόμματος για την προανακριτική λειτουργεί και ως "help desk" του κινήματος, αφού είναι ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνονται τα στελέχη για να διευκρινίσουν ζητήματα και να λύσουν απορίες που προκύπτουν για την προανακριτική. Μάλιστα ωτακουστές μεταφέρουν ότι σε τετ α τετ με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης αποκάλεσε το στέλεχος του «Θωρηκτό» θέλοντας να αναδείξει την ικανότητα του, την απόλυτη εμπιστοσύνη που έχει στο πρόσωπο του, μεταφέροντας και στο περιβάλλον του την ικανοποίηση του για το τεκμηριωμένο αίτημα προανακριτικής που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.

Επίθεση στην Κυβέρνηση για Εξωτερική πολιτική και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΙ 100,3 και τον Παύλο Τσίμα άσκησε κριτική στην Κυβέρνηση για ατολμία και έλλειψη πρωτοβουλιών για τον τερματισμό του πολέμου στο Ισραήλ και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν προσβολή για τον ελληνικό λαό. Η Ολλανδία πήρε πρωτοβουλία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξει αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ισραήλ, συντάχθηκαν πολλές χώρες με την Ολλανδία για να στείλουν ένα μήνυμα στο Ισραήλ να σταματήσει αυτή η εθνοκάθαρση και η ελληνική κυβέρνηση πήγε απέναντι» σημείωσε ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάνοντας λόγο για σκάνδαλο που πλήττει τον πρωτογενή τομέα.

«Εδώ υπάρχει ένα καραμπινάτο σκάνδαλο διαφθοράς που ακουμπά την εποχή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Και ο κ. Μητσοτάκης είναι υπόλογος για την εποχή του. Πέντε προέδρους άλλαξε, σε πέντε χρόνια, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι που μπήκε υπό ευρωπαϊκή εποπτεία. Αυτοί είναι οι “doers” της Νέας Δημοκρατίας, του επιτελικού κράτους», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

