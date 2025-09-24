Μήνυμα προς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να αποφύγει τη «σημαία» του λαϊκισμού έστειλε η Άννα Διαμαντοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι τα συλλαλητήρια για την τραγωδία στα Τέμπη δεν ενίσχυσαν το κόμμα της αλλά την Πλεύση Ελευθερίας.

«Έχουμε τώρα την ευθύνη, όχι να γίνουμε Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου. Εμείς είχαμε την ευθύνη να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις», τόνισε μιλώντας στο Κιλκίς σε κομματική εκδήλωση, όπου παρουσίασε τους στόχους του ΠΑΣΟΚ, περιέγραψε το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο κινείται και εξήγησε γιατί οι δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος παραμένουν στάσιμες τους τελευταίους μήνες.

Με την τοποθέτησή της, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού πήρε σαφείς αποστάσεις τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και από πρακτικές που, όπως είπε, ενισχύουν τον λαϊκισμό. Επισήμανε ότι καθήκον του ΠΑΣΟΚ είναι να διασφαλίσει ισορροπία στο πολιτικό σκηνικό, εμμένοντας στον θεσμικό διάλογο. «Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διατηρήσουμε τον πολιτικό διάλογο, να διατηρήσουμε την πολιτική ισορροπία στο σύστημα», υπογράμμισε, προσθέτοντας:

«Αλλιώς, σε μια Ευρώπη που “εκτινάσσεται” και είναι όλοι στους δρόμους – γιατί τα περάσαμε όλα αυτά, τις γροθιές, τις φωνές, τα σπασμένα τζάμια και τις ύβρεις, τα ζήσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ – εμείς λοιπόν λέμε, δεν θα τα ξανακάνουμε, εμείς θέλουμε μια χώρα με πολιτική ηρεμία».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Βγήκε η Καρυστιανού. Πολύ ωραία. Έγινε το “Δεν έχω οξυγόνο” και μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κόσμος. Μήπως θυμάστε τι επακολούθησε; Μήπως θυμάστε ότι δημιουργήθηκε ξαφνικά η Κωνσταντοπούλου; Μήπως αυτού του είδους η αντίδραση μπορεί να φέρει τη χειρότερη μορφή λαϊκισμού, που την είδαμε επί Τσίπρα; Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που θα γίνει Κωνσταντοπούλου. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που προερχόμαστε από έναν πολύ μεγάλο πολιτικό, που έπιανε τις μάζες επί της ουσίας. Δεν έβγαζε τις μάζες στον δρόμο, απλά».

Η κ. Διαμαντοπούλου κατέληξε επαναλαμβάνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να μένει στον θεσμικό του ρόλο, καθώς αυτός μπορεί να φέρει πραγματικές αλλαγές. «Έχουμε, λοιπόν, τώρα την ευθύνη, όχι να γίνουμε Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου. Εμείς είχαμε την ευθύνη να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις. Συμμετείχαμε, βεβαίως, σε όσες εκδηλώσεις έγιναν, αλλά η θεσμική μας λειτουργία είναι αυτή που θα αλλάξει τα δεδομένα. Και εγώ σας λέω το εξής: είδατε τι έγινε με όλη αυτήν την ιστορία και τον τρόπο που λειτούργησε η κυρία Κωνσταντοπούλου; Είδατε ότι ευτελίστηκαν ένα σωρό διαδικασίες και πράγματα και αποδείχτηκαν ψέματα;»

