ΟΠΕΚΕΠΕ: Με διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης για την έγκαιρη αποστολή εγγράφων άνοιξε η αυλαία της εξεταστικής

Με τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, να κάνει λόγο για «πολιτικό σόου» και την ένσταση της αντιπολίτευσης για τη μη έγκαιρη αποστολή εγγράφων που έχουν ζητήσει τα κόμματα -πριν ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης των πρώτων μαρτύρων- άνοιξε τις εργασίες της η εξεταστική επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, ανέφερε ότι το προεδρείο έχει διαβιβάσει άμεσα προς όλα τα αρμόδια υπουργεία τα σχετικά αιτήματα και αναμένεται η κατάθεσή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα. Όπως είπε, «η δικογραφία που έχει κατατεθεί στη Βουλή και είναι σε γνώσει όλων των μελών της εξεταστικής έχει αρκετά στοιχεία που βοηθούν να προχωρήσει η διαδικασία εξέτασης των πρώτων μαρτύρων και σε περίπτωση που προκύψει κάποιο κρίσιμο στοιχείο θα το επανεξετάσουμε». «Εμείς θα επιμείνουμε και θα πιέσουμε να έρθουν όσο πιο σύντομα», πρόσθεσε.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μίλησε για «εύλογη καχυποψία που δημιουργείται στην αντιπολίτευση», υποστηρίζοντας ότι τα έγγραφα που έχουν ζητηθεί είναι κρίσιμα για τη στοιχειώδη εξέταση των πρώτων μαρτύρων.

«Είναι κρίσιμο και αναγκαίο να έρθουν στην επιτροπή μας πριν την εξέταση των μαρτύρων τα έγγραφα που έχουμε ζητήσει», σημείωσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης.

«Είναι φανερό ότι όσο καθυστερούν να κατατεθούν κρίσιμα και απαραίτητα έγγραφα που έχουν ζητηθεί, δυσχεραίνετε το έργο της επιτροπής», τόνισε ο εισηγητής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι εισηγητές Κωνσταντίνος Μπούμπας από την Ελληνική Λύση, Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας και Γιώργος Ρούντας από το κόμμα «ΝΙΚΗ», επισημαίνοντας ότι είναι σημαντικό ζήτημα η έγκαιρη αποστολή εγγράφων στην επιτροπή πριν την εξέταση των μαρτύρων.

Ο κ. Λαζαρίδης απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για «σκόπιμη κωλυσιεργία των αρμόδιων υπουργείων στην αποστολή των εγγράφων προς την εξεταστική» και πρόσθεσε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα επιτρέψει να κάνουν πολιτικό σόου τα κόμματα που δεν θέλουν να βρεθούν τα πραγματικά, διαχρονικά αίτια για τα προβλήματα της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πρόκειται για μία δυναμική διαδικασία που δεν σταματά, ενδεχομένως θα προκύπτουν διάφορα ζητήματα, η εξεταστική επιτροπή εφαρμόζει τον κώδικα ποινικής διαδικασίας και έχει κάθε δικαίωμα να ζητά όποια στοιχεία και έγγραφα κρίνει ότι χρειάζεται να κατατεθούν», διαβεβαίωσε ο κ. Νικολακόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.