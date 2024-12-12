'Αμεσα κι αιχμηρά σχολίασε η 'Αννα Διαμαντοπούλου τις απόψεις του Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική και τις σχέσεις με την Τουρκία.

«Λυπάμαι που ο κ. Σαμαράς ερμήνευσε την εξωτερική πολιτική της Μεταπολίτευσης με κομματικά γυαλιά σαν μόνο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κι ο εαυτός του να την άσκησαν» τόνισε η υπεύθυνη Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, διαδεχόμενη στο πανέλ του συνεδρίου για την Εξωτερική πολιτική στη Μεταπολίτευση που διοργανώνουν το ΒΗΜΑ,το Delphi Forum και το Συμβούλιο Στρατηγικών Μελετών τον πρώην πρωθυπουργό.

Επιπλέον, η κ. Διαμαντοπούλου υπογράμμισε πως «η Ελλάδα δεν μπορεί να ζει μόνιμα με το φόβο της Τουρκίας», και υπενθύμισε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είχε εθνοκεντρική πολιτική. «Πετύχαμε τα ΜΟΠ, έγιναν τα ανοίγματα στις αραβικές χώρες, στους Αδέσμευτους. Επί Σημίτη, είχαμε το Ελσίνκι και η Κύπρος μπήκε στην ΕΕ, μπήκαμε στην ΟΝΕ λες κι άλλα λες κι αυτά έγιναν μόνα τους. Δεν θα πάμε μπροστά άν συνεχίζουμε να διαβάζουμε το παρόν και το μέλλον της χώρας με το παρελθόν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

