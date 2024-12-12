Φάμελλος: Ενεργητική παρουσία του κράτους στην Εθνική Τράπεζα

Του Γιάννη Ανυφαντή

«Λάδι» στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης για τις τράπεζες έριξε η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου για παρουσία του κράτους στη μετοχική σύνθεση της Εθνικής Τράπεζας προκειμένου να συμβάλλει η Πολιτεία στην «στην αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού στις τράπεζες».

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή, ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε στο τραπέζι του δημοσίου διαλόγου για τις τράπεζες την πρόταση της Κουμουνδούρου, ενόψει των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού την Κυριακή – τελευταία μέρα συζήτησης του προϋπολογισμού – καλώντας την αντιπολίτευση να πάρει θέση.

«Πρέπει να σπάσουν τα καρτέλ και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν ενισχυθεί ο ρόλος της Πολιτείας. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό; Πρώτον, ενίσχυση των λειτουργιών της Πολιτείας, δηλαδή στρατηγική παρουσία του Δημοσίου για να υπάρξει ανταγωνισμός σε όλα τα επίπεδα. Δεύτερον, ενεργητική παρουσία του κράτους στην Εθνική Τράπεζα και αναφέρομαι και στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας, ώστε να παίξει έναν εξυγιαντικό ρόλο στην αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού στις τράπεζες», τόνισε ο κ. Φάμελλος, συμπληρώνοντας πως ο ενισχυμένος ρόλος του δημοσίου δε σημαίνει θαλασσοδάνεια, κρατισμό ή ρουσφετολογικές προσλήψεις.

«Προτείνετε την εθνικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας. Να έχει λόγο το δημόσιο στις αποφάσεις των επιτοκίων», είπε παίρνοντας το λόγο ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, επισημαίνοντας πως αν συνέβαινε αυτό το τραπεζικό ίδρυμα θα έχανε την άδεια λειτουργίας τους. «Δεν μπορεί το Κράτος να επέμβει στις αποφάσεις επιτοκίων μιας τράπεζας. Αν συμβεί αυτό πολύ πιθανό να πάρουν την άδεια της Εθνικής», δήλωσε ο ίδιος προσθέτοντας ότι ο ανταγωνισμός ενισχύεται βάζοντας και άλλους παίκτες.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί ερεθίζεστε τόσο όταν λέμε ότι το δημόσιο θα πρέπει να έχει λόγο στις τράπεζες», ανταπάντησε εν μέσω έντασης στα έδρανα της πλειοψηφίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, καταλογίζοντας ανευθυνότητα στην κυβέρνηση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

«Δεν μπορεί ο μέτοχος να αποφασίζει επί των επιτοκίων. Αν αντιληφθεί η ΕΕ ότι γίνεται αυτό, παίρνει την άδεια (της τράπεζας). Επαναλαμβάνω μπερδεύετε την έννοια του μετόχου με το ΔΣ», τόνισε ο κ. Πετραλιάς.

