Στη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Αντώνης Σαμαράς στο πλαίσιο του συνεδρίου με τίτλο «Μεταπολίτευση 1974-2024: 50 Χρόνια Ελληνική Εξωτερική Πολιτική», που πραγματοποιείται 12 και 13 Δεκεμβρίου.«Χαλάω τη σούπα της ασφάλειας και της μετάλλαξης της ΝΔ σε Ποτάμι», δήλωσε μεταξύ άλλων στην ομιλία του.

Συγκεκριμένα είπε: «Χαλάω τη σούπα του δικαιωματισμού, τη σούπα του κατευνασμού, της ακριβείας, της ασφάλειας και τη σούπα της μετάλλαξης της ΝΔ σε Ποτάμι».

Παράλληλα, εξαπέλυσε νέες βολές κατά του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, αλλά και της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, κυρίως στα ελληνοτουρκικά και στο Κυπριακό και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να είναι «παρών» στην πολιτική σκηνή.

«Σε αυτά τα 50 χρόνια έγιναν πολλά, άλλαξαν πολλά και ζήσαμε συγκλονιστικές ανατροπές. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είχε τρεις διακριτές προσεγγίσεις. Μια αυστηρά εθνοκεντρική πολιτική με κύριο εκφραστή τον Α. Παπανδρέου και με παράδειγμα το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας- Κύπρου. Από την άλλη είχαμε μια εξωτερική πολιτική που εκχωρούσε την υπεράσπιση των ελληνικών συμφερόντων στο διεθνές δίκαιο και διεθνείς οργανισμούς με εκφραστή τον Κώστα Σημίτη και παραδείγματα τις συμφωνίες της Μαδρίτης και του Ελσίνκι. Είχαμε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική του Κωνσταντίνου Καραμανλή που συνέθετε τις δύο προηγούμενες κρατώντας τις ισορροπίες και τα όρια με κορυφαίο παράδειγμα την ένταξη της χώρας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς παρά τις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης», ανέφερε αρχικά ο Αντώνης Σαμαράς μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος "Μεταπολίτευση 1974-2024: 50 χρόνια ελληνική εξωτερική πολιτική". Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι αυτήν την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική του Κωνσταντίνου Καραμανλή την υπηρέτηση και ο Κώστας Καραμανλής και εκείνος.

Ο κ. Σαμαράς σημείωσε ότι οι τότε ηγέτες που γνώρισε στην Ευρώπη δεν έχουν καμία σχέση με τους σημερινούς. Αναφερόμενος στην εποχή μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, είπε πως ήταν ο θρίαμβος της Δύσης ο οποίος, είπε, γέννησε την προβληματική διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, μας κληροδότησε το μακεδονικό και άλλα.

«Χρόνια μετά θυμάμαι τη γερμανική Ευρώπη της Μέρκελ και την τιμωρητική της διάθεση και απουσία οράματος με κορυφαίο παράδειγμα την κρίση στην πατρίδα μας. Αφού μας αμφισβήτησαν και τους διαψεύσαμε, στο τέλος μας τράβηξαν το χαλί», σημείωσε.

«Θυμάμαι το '14 όταν ήμουν πρόεδρος στην ΕΕ, απελπισμένα προσπάθησα να αφυπνίσω τους ομολόγους μου για την λαθρομετανάστευση. Έκαναν ότι δεν με άκουσαν, έπεσα σε τοίχο. Το κατάλαβαν πολύ αργότερα όταν το πλήρωσαν πολύ ακριβά, τότε που η Ευρώπη ξεκίνησε να μη βλέπει μπροστά της. Και τώρα βλέπουμε προσωρινή ακυβερνησία στην Αμερική, ουσιαστική ακυβερνησία στη Γαλλία και τη Γερμανία, την ώρα που η καρέκλα της νέας βρετανικής κυβέρνησης ήδη τρίζει», ανέφερε μεταξύ άλλων. «Το όραμα της πολιτικής σύγκλισης που έζησα ως υπουργός Εξωτερικών έχει πλέον τραυματιστεί», σημείωσε και είπε πως ο διεθνής ορίζοντας ποτέ δεν ήταν τόσο σκοτεινός και η Ευρώπη τόσο παραμελλειμένη και η Δύση τόσο διχασμένη.

Μιλώντας για την Τουρκία είπε ότι απέναντι στην επιθετικότητά της πρέπει να έχουμε αποτρεπτική πολιτική. «Η αποτροπή είναι η επιλογή που έχει ο λιγότερο ισχυρός όταν δεν θέλει να υποταχθεί», σημείωσε. «Η αποτροπή απαιτεί πειστικότητα και αξιοπιστία. Να έχεις τα μέσα και να δείχνεις ότι αυτά που έχεις είσαι αποφασισμένος να τα χρησιμοποιήσεις», πρόσθεσε ενώ ανέφερε ότι χρειάζονται και αληθινές συμμαχίες.

Είπε ότι η Τουρκία άνοιξε πολλά μέτωπα που άλλοτε τις βγαίνουν και άλλοτε όχι αλλά επιμένει. «Σίγουρα προχωρά στην υπερεπέκταση, δημιουργεί περισσότερους εχθρούς από όσους μπορεί να αντιμετωπίσει. Αυτή την ευκαιρία είχαμε αδράξει ως κυβέρνηση το 2013 και προχωρήσαμε στον άξονα Κύπρου - Ισραήλ - Ελλάδα και μετά στον άλλο άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος. Έγινε και τρίτο βήμα, η συμφωνία αμυντικής αρωγής Ελλάδας - Γαλλίας το 2022. Η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει νέο ρόλο, τον ενεργειακό εφοδιασμό, την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης», τόνισε.

Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι η Τουρκία επιχειρεί να υφαρπάξει τα πάντα και ενώ είναι ενεργειακός συνεταίρος της Ρωσίας. «Πώς θα ήταν δυνατόν να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από το ρωσικό αέριο και να εξαρτηθεί ταυτόχρονα από τον συνεταίρο της Ρωσίας, την Τουρκία;», συνέχισε εκτιμώντας πως η εκλογή Τραμπ σηματοδοτεί και επιστροφή στους υδρογονάνθρακες.

Πρόσθεσε πως η Τουρκία είναι προστάτης των σουνιτών ισλαμιστών και πως εκβιάζει την Ευρώπη ότι θα στείλει και άλλους σημειώνοντας πως «με την εκλογή Τραμπ είναι η ώρα να κλείσουν τα σύνορα και να ξεκινήσουν οι επαναπροωθήσεις των παρανόμων στις χώρες προέλευσής τους και όχι να χορηγούμε άσυλο ώστε να παρουσιάζουμε τάχα μείωση ροών».

Ο κ. Σαμαράς είπε ότι το Ισραήλ διαπιστώνει ότι κινδυνεύει να υπάρξει στα βόρεια σύνορά του νέα Γάζα και Χαμάς. «Στη Συρία έπεσε ένα καθεστώς, αλλά άνοιξε ο ασκός του αιόλου και εμείς εδώ πανηγυρίζουμε», ανέφερε.

«Το κουρδικό πλέον έρχεται ορμητικά στο προσκήνιο», συμπλήρωσε και είπε πως εμείς «υπογράφουμε διακηρύξεις φιλίας με την Τουρκία, όταν εκείνη έχει δημιουργήσει νέα τετελεσμένα εις βάρος μας».

«Ρωτώ. Γιατί ενημέρωσε το ιταλικό πλοίο την Τουρκία για εργασίες σε διακηρυγμένη ελληνική ΑΟΖ; Ξέρει μήπως κάποιος από την ελληνική κυβέρνηση να μας πει ή όλα καλά; Οι Τούρκοι μιλάνε για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας και για ελληνικά νησιά που δήθεν τους έχουμε κλέψει, αλλά εμείς εξακολουθούμε και διακηρύσσουμε τη φιλία μας. Δηλώνουμε ότι κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια έξω από τα νησιά μας και αφήνουμε έξω τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό δεν είναι αποτροπή, είναι ο ορισμός του κατευνασμού. Το πιο ταπεινωτικό ήταν ότι, ενώ η Ελλάδα ψήφισε τον Τούρκο διπλωμάτη ως νέο γενικό γραμματέα του ΟΑΣΕ, εκλέξαμε έναν θιασώτη της γαλάζιας πατρίδας. Η Ελλάδα στήριξε τον εκπρόσωπο της κατοχικής δύναμης στην Κύπρο που μιλάει για γκρίζες ζώνες και κάναμε και εκστρατεία να εκλεγεί», συνέχισε.

«Αληθεύει ότι ήταν η Ελλάδα που πίεσε την Κύπρο να αποδεχθεί να υπερψηφίσει την υποψηφιότητα Σινερίογλου; Ο καθένας καταλαβαίνει ότι είναι πολιτικά παράλογο και αφύσικο να ψηφίσει η ίδια η Κύπρος τον κατακτητή της για θέματα ασφαλείας», συμπλήρωσε.

Ο κ. Σαμαράς είπε ότι ο χάρτης της Σεβίλλης αποτυπώνει σαφώς την ΑΟΖ μας και πως το 2014 κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας ζήτησε να δημιουργηθούν επίσημοι χάρτες για τη θαλάσσια δικαιοδοσία, κάτι που έκανε η Κομισιόν μετά από ένα χρόνο και αυτοί οι χάρτες συμπίπτουν με το χάρτη της Σεβίλλης που ονομάζεται πλέον της Ε.Ε. «Αντί να κάνουμε σημαία μας το χάρτη κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε για να μην ερεθίσουμε την Τουρκία η οποία ζητάει συνεκμετάλλευση και εμείς απλώς φοβικά παίζουμε το παιχνίδι της καθυστέρησης», ανέφερε.

«Είχαμε λέει ήρεμα νερά, αλλά στον αέρα. Αλλά είχαμε αλλεπάλληλες τουρκικές naftex, τη σοβαρότατη πρόκληση έξω από την Κάσο μαζί με προκλητικότατες τουρκικές δηλώσεις. Τα ήρεμα νερά παρέμειναν ήρεμα γιατί αυτοί μας προκαλούσαν ανοικτά και εμείς κοιτάζαμε αλλού. Η Τουρκία προσπαθεί να επιβάλει στην πράξη το τουρκολιβικό μνημόνιο, απαιτεί και πετυχαίνει ενημέρωση από το ιταλικό πλοίο υπό την απειλή του τουρκικού στόλου σε συνθήκες κατά τα άλλα ελληνοτουρκικής φιλίας και ήρεμων υδάτων. Πέτυχε να ξεκινήσει η άρση του αμερικανικού έμπάργκο για αναβαθμισμένο f16», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Σαμαράς πρόσθεσε πως εφόσον υπάρχει ως μόνη διαφορά μόνο το θέμα της ΑΟΖ, «κάθε τόσο τι συζητάνε ο Γεραπετρίτης με τον Φιντάν επί ώρες;». «Είναι ο ίδιος ο υπουργός εξωτερικών που βγήκε και είπε πως προκειμένου να εξασφαλίσει ηρεμία με την Τουρκία ας τον πουν και μειοδότη. Δεν είναι δική μου κουβέντα, εκείνος την είπε στέλνοντας το μήνυμα ότι άρχισαν πλέον να σβήνονται οι κόκκινες γραμμές μας. Μήνυμα που μόνο οι ανόητοι δεν μπορούν να καταλάβουν», συνέχισε λέγοντας πως «γι'αυτό είπα ότι έπρεπε να πάει αυτός ο υπουργός εξωτερικών σπίτι του».

Ο πρώην πρωθυπουργός είπε επίσης ότι «έχουμε εγκαταλείψει την Κύπρο στην προοπτική μιας πολυμερούς διάσκεψης» που, όπως ανέφερε, «αποτελεί πρόκριμα για αναγνώριση του ψευδοκράτους και οδηγεί στη λύση των δύο κρατών».

Ο Αντώνης Σαμαράς είπε πως «έχουμε χάσει την πυξίδα μας», πως «αυτό δεν είναι εξωτερική πολιτική» και πως «κρατάμε σχέσεις καλής γειτονίας με τον μεγαλύτερο ταραχοποιό της περιοχής μας».

«Εγώ πρώτος απεύχομαι τον πόλεμο και γι'αυτό είμαι αντίθετος με τον κατευνασμό που συνήθως φέρνει πόλεμο», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τη διαγραφή του από τη ΝΔ, ο κ. Σαμαράς ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Νομίζω ότι χαλάω τη σούπα του δικαιωματισμού, της ακρίβειας, της μεσαίας τάξης, της μετάλλαξης της ΝΔ σε Ποτάμι. Ήταν κάτι το προαποφασισμένο. Η ιστορία καθενός μας δεν διαγράφεται».

Για το πολιτικό του μέλλον είπε πως «λίγο πια μοιάζει η ΝΔ με την παράταξη που ξέρουμε» και πως «εγώ θα είμαι και μάχιμος και παρών».

«Επειδή είχα πολύ δύσκολες στιγμές με την τρόικα, την πιο δύσκολη την είχα όταν με πείσμα αρνήθηκα να δώσουμε όλη την περιουσία του ελληνικού κράτους στο υπερταμείο κάτι που δόθηκε μετά από τον κ. Τσίπρα για 99 χρόνια», ανέφερε σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία είπε ότι είναι καταδικαστέα 100% η Ρωσία και σωστά πήγαμε υπέρ της Ουκρανίας και πρόσθεσε ότι «στείλαμε τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας και την Ινδία στην αγκαλιά της Ρωσίας εν πολλοίς» και πως «αυτό στην εξωτερική πολιτική λέγεται ότι συνασπίζεις αντιπάλους». Ανέφερε δε ότι «για την Κύπρο είδαμε ελάχιστες διαμαρτυρίες» ενώ «για την Ουκρανία γίναμε ίσως βασιλικότεροι του βασιλέως».

Πηγή: skai.gr

