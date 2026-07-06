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Στα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων στην Τρίπολη ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα στα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων, στην Τρίπολη

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Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα στα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων, στην Τρίπολη.

Σε σχετική ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει:

«Με μεγάλη υπερηφάνεια παρευρέθηκα στα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων στην Τρίπολη. Ένα σημαντικό στοιχείο της συνολικής μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024 υπό την επικεφαλίδα “Ατζέντα 2030”. Μια ολιστική προσέγγιση προστασίας της Πατρίδας μας, βασισμένη σε μια βασική, κύρια και θεμελιώδη παραδοχή: Ότι πρέπει να αλλάξουν όλα».

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Νίκος Δένδιας Ένοπλες Δυνάμεις
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