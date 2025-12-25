Λογαριασμός
Μήνυμα Δένδια για τα Χριστούγεννα: «Τις Άγιες Ημέρες η σκέψη μας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»

«Μακριά από τις οικογένειές τους προασπίζονται την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας

Δένδιας

Χρόνια πολλά! Εγκάρδιες ευχές για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων! Αυτές τις Άγιες Ημέρες, η σκέψη μας βρίσκεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους Έλληνες, που μακριά από τις οικογένειές τους προασπίζονται την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Αυτό τόνισε με σημερινή του ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Νίκος Δένδιας Χριστούγεννα Ένοπλες Δυνάμεις
